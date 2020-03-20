AK Parti'den genelge: Kirayı erteleyin suyu kesmeyin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki imzasıyla belediye başkanlarına koronavirüsle mücadele kapsamında genelge gönderildi. Genelgede, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina tedbirlerine riayet edilmesine katkı sağlanması ve insanların yakın temasta bulunmasına yol açacak organizasyonların iptal edilmesi istendi. Genelgede şu başlılar yer aldı:
* Açılış programları, toplantılar, davetler, kutlamalar vb. tüm organizasyonlar ertelenmelidir. Kalabalık oluşmasına imkan sunan cenaze ve düğün gibi organizasyonlarına belediye tarafından kapalı ortam sağlayan çadır hizmetine ara verilmelidir.
*Umre veya yurt dışından gelip karantinaya alınan vatandaşlarımızın tedbirlere uyması sağlanmalıdır. Kul hakkı sorumluluğu ile hareket edilmesi gerekmektedir.
*Belediye başkanlarımız bu anlamdaki ziyaretlerine ara vermelidir.
FİYAT ARTIŞI İNCELENSİN
* Pazar yeri, kapalı çarşılar meydanlar, tramvay ve metro istasyonları, otobüs durakları gibi toplu kullanım alanları ile toplu taşıma araçları belirli aralıklarla dezenfekte edilmelidir.
* Fahiş fiyat artışlarına karşı zabıta denetimleri artırılmalıdır.
* Su borcu olan vatandaşlar için hijyen tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmamalıdır.
ESNAFA ESNEK DAVRANIN
- * Mülkiyeti belediyelere ait olan yerlerin kira alacaklarının tahsilinde esnek davranılmalı, ödeme güçlüğü yaşayan esnafların kira tahsilatları ertelenmelidir.
- *Sağlık Bakanlığı’nın salgınla mücadele için yayınlamış olduğu kurallara belediyelerimizin tanıtım mecralarında yer verilmeli ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için gereken çabalar gösterilmelidir.
- * Toplumsal infial oluşturacak açıklama ve söylemlerden uzak durulmalıdır.