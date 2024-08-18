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AK Parti'den katil İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısına peş peşe tepkiler: Saldırıyı lanetliyoruz

Katil İsrail askerleri, TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Türkiye'den saldırıya ilişkin tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "İsrail güçleri tarafından TRT Arabi’nin Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kollektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir" dedi. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır" ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise "Bu tür saldırılar, mazlum Filistin halkının haklı mücadelesini ve uluslararası toplumun vicdanında yankılanan adalet arayışını asla bastıramayacaktır" dedi.

19:08 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 19:38 - 18/08/2024 Pazar
AA
Soykırımcı İsrail, yine TRT ekiplerini hedef aldı.
Soykırımcı İsrail, yine TRT ekiplerini hedef aldı.

Katil İsrail'in hedefinde bu kez Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamı dünyaya duyurmaya çalışan TRT ekibi vardı. Gazze'de haber hazırlayan TRT Arabi muhabiri Sami Berhum işgalci İsrail güçlerinin hedefindeydi. Sami Berhum ve ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı.

YILMAZ: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail askerlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik saldırısını kınadı. Yılmaz, "Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kollektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir" dedi.

Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri tarafından TRT Arabi’nin Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kendisine, TRT ailesine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kollektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir" dedi.


ÇELİK: NETANYAHU ŞEBEKESİ HER TÜRLÜ İNSANİ DEĞERİN DÜŞMANIDIR

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetleyen Çelik, hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ömer Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:

"TRT ve Anadolu Ajansımız Gazze'de insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir. Netanyahu ve şebekesi ise işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır. Herhangi bir sağlık ekibinin bile giremediği şartlarda bütün bir insanlık vicdanı adına doğruyu aktarmak üzere ölümü göze alan kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyoruz."

BOLAT: BU TÜR SALDIRILAR HAKLI MÜCADELEYİ BASTIRAMAYACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İsrail güçlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sami Berhum’un şahsında TRT ailesine ve tüm basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar, mazlum Filistin halkının haklı mücadelesini ve uluslararası toplumun vicdanında yankılanan adalet arayışını asla bastıramayacaktır" ifadelerini kullandı.



#Ömer Çelik
#Filistin
#israil
#TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum
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