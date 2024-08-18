AK Parti'den katil İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısına peş peşe tepkiler: Saldırıyı lanetliyoruz

"TRT ve Anadolu Ajansımız Gazze'de insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir. Netanyahu ve şebekesi ise işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır. Herhangi bir sağlık ekibinin bile giremediği şartlarda bütün bir insanlık vicdanı adına doğruyu aktarmak üzere ölümü göze alan kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyoruz."