AK Parti'den katil İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısına peş peşe tepkiler: Saldırıyı lanetliyoruz

Katil İsrail'in hedefinde bu kez Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamı dünyaya duyurmaya çalışan TRT ekibi vardı. Gazze'de haber hazırlayan TRT Arabi muhabiri Sami Berhum işgalci İsrail güçlerinin hedefindeydi. Sami Berhum ve ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı.
YILMAZ: SALDIRIYI LANETLİYORUZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail askerlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik saldırısını kınadı. Yılmaz, "Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kollektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir" dedi.
Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri tarafından TRT Arabi’nin Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kendisine, TRT ailesine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kollektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir" dedi.
ÇELİK: NETANYAHU ŞEBEKESİ HER TÜRLÜ İNSANİ DEĞERİN DÜŞMANIDIR
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır." ifadesini kullandı.
İsrail'in TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetleyen Çelik, hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ömer Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:
BOLAT: BU TÜR SALDIRILAR HAKLI MÜCADELEYİ BASTIRAMAYACAK
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İsrail güçlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sami Berhum’un şahsında TRT ailesine ve tüm basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar, mazlum Filistin halkının haklı mücadelesini ve uluslararası toplumun vicdanında yankılanan adalet arayışını asla bastıramayacaktır" ifadelerini kullandı.