AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na davet!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Siyaset Akademisinin yeni dönem çalışmalarına davet ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim Siyaset Akademimizden bir şeyler elde ederse AK Parti olarak biz de kendisi üzerinden Türkiye'de muhalefetin gelişmesine bir katkıda bulunmuş oluruz." dedi.

"Kılıçdaroğlu, siyasi bir rant peşine düşmüştür"

Siyaset Akademisine katılım başvurularının 8-19 Ocak tarihleri arasında partinin il başkanlıklarına yapılacağını duyuran Dağ, "Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır. Katılımcıların derslere yüzde 70 oranında devam zorunlulukları vardır ve katıldıkları derslerden program sonunda sınava tabi tutulacak olup, sınav sonuç sıralamasına göre derecelendirilerek ödüllendirileceklerdir." dedi.

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"Kılıçdaroğlu'nu öğrenci olarak akademiye davet ediyoruz"

Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Siyaset Akademisine yönelik olumsuz ifadeler kullandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu husus Siyaset Akademisini bilmemekten, iyi niyetli olmaktan ve üretime olan karşıtlıktan ortaya çıkan bir anlayıştır. Bir hocamızın makalesini çarpıtarak çok farklı noktalara götürecek bir şekilde AK Parti Siyaset Akademisini zedelemeye ve yıpratmaya çalıştı. Aslında söylemiş olduğu söz, her şeyin ötesinde bilim özgürlüğüne, akademik özgürlüğe ket vurmak noktasında bir işlemdir. Siyaset Akademisi her konunun tartışıldığı bir alandır. Bu faaliyetlerimizde biz hocalarımızın akademik anlamda neyi konuşup, neyi yazacağına müdahale etmemiz söz konusu değildir. Bu akademik alana müdahale anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, kavramsal tartışmanın yapıldığı bir metni çarpıtarak buradan siyasi bir rant peşine düşmüştür. Biz buradan kendisini 18. Dönem Siyaset Akademisine öğrenci olarak davet ediyoruz. İktidar partisi olarak bu ülkeye çok önemli kazanımlar sağladık. Belki muhalefet olmadığımız için bir katkımız olmadı ama Sayın Kılıçdaroğlu bizim Siyaset Akademimizden bir şeyler elde ederse AK Parti olarak biz de kendisi üzerinden Türkiye'de muhalefetin gelişmesine bir katkıda bulunmuş oluruz."