AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki: 'CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş yazık'

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’den medet umdu. Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'deki makamlarında bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında, terör suçları nedeniyle görevinden alınan belediye başkanlarının yerine atanan kayyumlara yönelik ifadeleri dikkat çekti.