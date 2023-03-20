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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki: 'CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş yazık'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine tepki gösteren Özhaseki, "CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş, yazık." ifadelerini kullandı.

22:28 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün terör destekçisi HDP'yi ziyaret etti.

HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya gelen Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası basın açıklamasında bulundu.

Açıklamasında teröre kucak açtıkları gerekçesiyle HDP'li belediyelere kayyum atanmasına değinen Kılıçdaroğlu, HDP'nin teröre verdiği desteği görmezden gelerek, "Kayyum uygulamasının sürdürülmesini asla doğru bulmadığımızı ifade ettik genel başkanlara. Seçimle gelen seçimle gider. Demokrasinin temel kuruladır. Halkın iradesini ipotek altına alırsanız bu doğru bir uygulama değildir. Demokrasiye aykırıdır." dedi.

Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine atıfta bulunarak CHP liderinin ziyaretine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özhaseki, "CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş, yazık." dedi.

Özhaseki yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş olmak, kimseye suç işleme özgürlüğü kazandırmaz.

HDP’li bazı belediyelere; terör örgütünün lojistik üssü haline geldikleri ve kamunun imkanlarını vatandaşa hizmet yerine Kandil'e gönderdikleri için kayyum atandı.

CHP; oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş, yazık!"




#CHP
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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