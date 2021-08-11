Gündem AK Partiden kuruluş yıl dönümü için sade program
POLİTİKA

AK Parti'den kuruluş yıl dönümü için sade program

AK Parti, 14 Ağustos'ta 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kutlamaların, yangın ve sel felaketlerinden dolayı sade bir şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı. Dağ, cumartesi akşamı saat 18’de online olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm illere hitap edeceği bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi İHA
AK Partiden kuruluş yıl dönümü için sade program
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti’nin 20. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"20 YILIN 19'UNU İKTİDAR OLARAK GEÇİRDİK"

14 Ağustos’un AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Dağ, "Bu cumartesi günü AK Parti’nin kuruluşunun 20. yılını kutlayacağız. 20 yılın 19 yılını iktidar olarak geçirmiş bir siyasi hareketiz. Dünya siyasi tarihinde böyle bir hareket söz konusu olamadı. Yollardan hastanelere, ekonomiden savunma sanayine kadar birçok hizmeti gerçekleştirdik" dedi.

SADE BİR PROGRAM İCRA EDİLECEK

Programın akışına yönelik bilgiler paylaşan Dağ, "İlk önce il başkanımızın açılış konuşması olacak, en genç yaşta olan gençlik kolları mahalle başkanı konuşma gerçekleştirecekler. En uzun dönem görev yapan kadın kolları ilçe başkanımız konuşma yapacak ilk kurucuları temsilen bir büyüğümüz konuşma gerçekleştirecek.

ERDOĞAN CUMARTESİ KONUŞMA YAPACAK

Saat 18’de online olarak Cumhurbaşkanımız tüm illere hitabını gerçekleştirecekler. Programımızda tamamen sade bir program icra etme düşüncemiz söz konusudur. İstanbul’da, İstanbul Kongre Merkezi’nde programımızı yapacağız. Sosyal medyada standart çalışmalarımız yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan süre verdi: Evleri bir yıl içinde yapalım
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan süre verdi: Evleri bir yıl içinde yapalım
Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​PKK'dan kaçan Biçer örgütün kirli yüzünü anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Sosyal medyayaolumlu bakmıyorum

'Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.