AK Parti'den kuruluş yıl dönümü için sade program

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti’nin 20. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"20 YILIN 19'UNU İKTİDAR OLARAK GEÇİRDİK"

14 Ağustos’un AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Dağ, "Bu cumartesi günü AK Parti’nin kuruluşunun 20. yılını kutlayacağız. 20 yılın 19 yılını iktidar olarak geçirmiş bir siyasi hareketiz. Dünya siyasi tarihinde böyle bir hareket söz konusu olamadı. Yollardan hastanelere, ekonomiden savunma sanayine kadar birçok hizmeti gerçekleştirdik" dedi.

SADE BİR PROGRAM İCRA EDİLECEK

Programın akışına yönelik bilgiler paylaşan Dağ, "İlk önce il başkanımızın açılış konuşması olacak, en genç yaşta olan gençlik kolları mahalle başkanı konuşma gerçekleştirecekler. En uzun dönem görev yapan kadın kolları ilçe başkanımız konuşma yapacak ilk kurucuları temsilen bir büyüğümüz konuşma gerçekleştirecek.

REKLAM

ERDOĞAN CUMARTESİ KONUŞMA YAPACAK

Saat 18’de online olarak Cumhurbaşkanımız tüm illere hitabını gerçekleştirecekler. Programımızda tamamen sade bir program icra etme düşüncemiz söz konusudur. İstanbul’da, İstanbul Kongre Merkezi’nde programımızı yapacağız. Sosyal medyada standart çalışmalarımız yapılacak" dedi.