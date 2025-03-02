AK Parti'den seçim tarihi için net açıklama

Muhalefetin erken seçim talepleri sürerken, AK Parti'den seçimle ilgili ilk tarih açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "2027 yılının Kasım ayında gerçekleşecek seçimde Cumhurbaşkanımızı yeniden Başkan yapacağız" ifadelerini kullandı.
Siyasette son dönemdeki hareketlilik devam ediyor. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefet partilerinin gündeme taşıdığı erken seçim tartışmalarına hükümet kanadından çarpıcı bir yanıt geldi.
Tarih verdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, öne alınmış seçim olabileceğini belirtip, sandık için tarih verdi.
Antakya'da partililerle bir araya gelen Hüseyin Yayman, asrın felaketi sonrası ağır hasar alan Hatay’ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2027 yılının kasım ayını işaret etti
Donald Trump ve Vladimir Zelensky arasında yaşanan tartışmaya atıfta bulunan Yayman, "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bir kez daha 'Başkan' yapacağız. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi." dedi.