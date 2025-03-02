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AK Parti'den seçim tarihi için net açıklama

AK Parti'den seçim tarihi için net açıklama

15:442/03/2025, Pazar
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Antakya'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Antakya'da

Muhalefetin erken seçim talepleri sürerken, AK Parti'den seçimle ilgili ilk tarih açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "2027 yılının Kasım ayında gerçekleşecek seçimde Cumhurbaşkanımızı yeniden Başkan yapacağız" ifadelerini kullandı.

Siyasette son dönemdeki hareketlilik devam ediyor. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefet partilerinin gündeme taşıdığı erken seçim tartışmalarına hükümet kanadından çarpıcı bir yanıt geldi.


Tarih verdi


AK Parti​ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman​, öne alınmış seçim olabileceğini belirtip, sandık için tarih verdi.


Antakya'da partililerle bir araya gelen Hüseyin Yayman, asrın felaketi sonrası ağır hasar alan Hatay’ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


2027 yılının kasım ayını işaret etti


Donald Trump ve Vladimir Zelensky arasında yaşanan tartışmaya atıfta bulunan Yayman, "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bir kez daha 'Başkan' yapacağız. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi." dedi.


"Böyle bir dünya lideri varken başka adaya gerek yoktur"


Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek
"Böyle bir dünya lideri varken, sayın bilge lider Devlet Bahçeli’nin dediği gibi başka adaya gerek yoktur. Biz dua ediyoruz, çalışıyoruz ve gece gündüz milletimizin hizmetinde olarak bir sonraki seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan yapacağız. Türkiye’nin sorunlarının hepsini birlikte çözeceğiz inşallah."
ifadelerini kullandı.




#AK Parti
#Hüseyin Yayman
#Seçim

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