AK Parti'den seçim tarihi için net açıklama

"Böyle bir dünya lideri varken, sayın bilge lider Devlet Bahçeli’nin dediği gibi başka adaya gerek yoktur. Biz dua ediyoruz, çalışıyoruz ve gece gündüz milletimizin hizmetinde olarak bir sonraki seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan yapacağız. Türkiye’nin sorunlarının hepsini birlikte çözeceğiz inşallah."