AK Parti'den yeni yasa teklifi

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 35 maddelik teklifle Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı KHK maddeleri yeniden düzenleniyor.





MAYIN EŞEĞİNE GÜMRÜK VERGİSİ YOK

Çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Örneğin yarbaylık süresini doldurmak üzere olan bir subay, bu süreyi tamamlamadan albaylığa cumhurbaşkanı kararıyla terfi ettirilebilecek.





Cumhurbaşkanı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki teğmen-albay rütbesinde bulunan subaylardan uygun görülenler hakkında ayırma kararı verebilecek. Bu subaylar hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar gümrük vergilerinden muaf olacak.





YENİ BELEDİYEDE 5 BİN KRİTERİ

Belediye kurulmasına yönelik işlem dosyası valinin görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilecek ve o yerde belediye kurulabilecek. Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.





Meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 kilometre daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.





"BAŞARILI PROFESÖR"E ÖNCELİK

YÖK, Cumhurbaşkanı tarafından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi, temayüz etmiş üst düzeydeki devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen yedi, Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK), Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan yedi olmak üzere toplam 21 kişiden oluşacak. ÜAK tarafından seçilenlerden bir ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından atanmayanların yerine yeni adayların seçimleri iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlardan üyeliğe seçilenlerin kurumlarıyla ilişkileri devam edecek.





YABANCI AKADEMİSYENE YÜZDE 2 SINIRI

Üniversitelerde sözleşmeyle görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, YÖK tarafından yapılacak.





Sendikalardan afet desteği alınacak

Sendika ile konfederasyonlar, doğal afet durumunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde 10'ununu aşmamak kaydıyla, afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla dernek ve vakıflara ayni ve nakdi yardım yapabilecek.





Yüce Divan'da en fazla 6 ay yargılama

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkındaki Yüce Divan yargılamaları 3 ay içinde tamamlanacak, yargılama bu süre içinde tamamlanamadığı takdirde ilave 3 aylık süre içinde kesin olarak tamamlanacak. 9 Temmuz 2018'den önce görev yapmış kabine üyeleri, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak. Kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri, başsavcıları ile Jandarma Genel Komutanı, 27 Nisan 2017'den önce görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak. Bu üyelerin, ordu mensubu olmaktan doğan emeklilikle ilgili bütün hakları saklı kalacak.





Gelibolu'ya 'özel' düzenleme

Çanakkale Savaşları tarihi alanında yapılacak restorasyon, etkinlik, tanıtım, anıtsal ve mekânsal düzenlemeler, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak. Tarihi Alan'da yapılacak mevzi ve siperlerin restorasyonuna ilişkin işlerde Orman Kanunu'ndaki izinler aranmayacak.





Özel yurtlara MEB onayı