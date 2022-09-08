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ANKARA

AK Parti’den Asya zirvesi

AK Parti, 60 siyasi partinin katılacağı Asya Siyasi Partiler Konferansı’na hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı zirveye 200’den fazla katılımcı bekleniyor. AK Parti, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Genel Kurulu'nu 17-20 Kasım 2022'de İstanbul'da toplayacak. Toplantının ana gündem maddesi Asya ülkeleri başta olmak üzere küresel gelişmeler olacak.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
AK Parti’den Asya zirvesi
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Asya siyasetinin kalbi sonbaharda Türkiye’de atacak. AK Parti, 60 siyasi partinin katılacağı Asya Siyasi Partiler Konferansı’na hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı zirveye 200’den fazla katılımcı bekleniyor. AK Parti, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Genel Kurulu'nu 17-20 Kasım 2022'de İstanbul'da toplayacak. Toplantının ana gündem maddesi Asya ülkeleri başta olmak üzere küresel gelişmeler olacak. Zirveye 35 ülkeden 60 siyasi partiden 200’den fazla katılım bekleniyor.

AFRİKA VE LATİN AMERİKA DA VAR

Konferans, Asya ülkelerindeki siyasi parti temsilcilerini bir araya getirse de Afrika ve Latin Amerika'dan siyasi birliklerinin temsilci ve gözlemcileri de katılacak. Zirve kapsamında Medya Forumu, turizm, tanıtım ve şehirlerarası iş birliği toplantıları ile Afrika Siyasi Partiler Konseyi, Latin Amerika ve Karayipler Siyasi Partiler Konseyi üçlü toplantıları yapılacak.

AMAÇ ASYA'DA İŞ BİRLİĞİ

Eylül 2000'de Asya-Okyanusya ülkelerinin siyasi partilerinden oluşan bir forum olan ICAPP farklı ülkelerden siyasi partiler arasındaki alışverişi ve iş birliğini teşvik etmeyi, Asya ülkeleri arasında karşılıklı güveni geliştirmeyi, bölgede sürekli barış ve ortak refah için bir ortamını oluşturmayı amaçlıyor. 24 Mayıs 2011 itibariyle, ICAPP Daimi Komitesi, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, İran, Japonya, Kazakistan, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Nepal, Pakistan, Filipinler, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Vietnam'dan yirmi iki üyenin temsilcilerinden oluşuyor.

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