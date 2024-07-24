AK Partili Açıkkapı'dan sahipsiz köpek düzenlemesine itiraz edenlere çağrı: Sahiplenmelerini bekliyoruz

Bugüne kadar büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere sahipsiz hayvanlara ilişkin hiçbir adım atmayanlar bugün farklı algı oluşturmaya çalışıyorlar"

Bugüne kadar büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere sahipsiz hayvanlara ilişkin hiçbir adım atmayanlar bugün farklı algı oluşturmaya çalışıyorlar"

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu canların sahiplenilmesine yönelik kampanyaya destek istedi. Biz de bu kanun teklifine şiddetli şekilde itiraz edenlerin bu canları sahiplenmelerini bekliyoruz"

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu canların sahiplenilmesine yönelik kampanyaya destek istedi. Biz de bu kanun teklifine şiddetli şekilde itiraz edenlerin bu canları sahiplenmelerini bekliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Yasanın sosyal medyada speküle edildiğini belirten Yumaklı, "Hiçbir zaman hayvanların öldürülmeleri teklif edilmedi. Köpekler önce sokaktan çekilip sonra rehabilite edilerek sahiplendirilecek. Hayati tehlike arz edenlere veteriner onayı ile ötanazi uygulanabilir" dedi. Yanan orman alanlarının imara açıldığı iddialarına yönelik konuşan Yumaklı, kesinlikle yalan olduğunu bakanlığın bu alanları fidanla buluşturduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu cuma hutbesiyle ilgili kullandığı ifadelerin utanç verici olduğunu söyleyen Açıkkapı, "Diyanet İşleri Başkanı, cuma hutbesinde kendi yorumunu değil Allah'ın kelamını ifade etti. Bu zat bu ayetlere 'saçmalık' dedi. Bunu şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

İnançlara saygı duymanın önemine işaret eden Açıkkapı, "Bu şekilde inançlı insanlara hakaret ediyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu ifadeleri, 85 milyonun yaşadığı bu ülkede ibadetini yapabilsin yapamasın herkes kınamıştır. Bu ifadeleri CHP'nin inançlı seçmenleri de kınamıştır. Siyasetçiler ve belli görevde bulunanlar konuştuklarına dikkat etmelidir. Bu ifadelerinden dolayı bu siyasetçiyi kınıyorum" ifadelerini kullandı.