AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir akış olacak

AK Parti

'li Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasına yönelik sahada çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Sahada gördüğümüz gerçek şudur ki; vatandaşlarımız akın akın Sayın Erdoğan'ın etrafında birleşiyor. Bu manada Milli Görüşçü, Ülkücü, Ulusalcı kardeşlerim, bütün partilerin tabanları, bir milli mücadele birlikteliği içerisinde yeniden büyük Türkiye'nin liderliğini yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyor. Bunu çok rahat bir şekilde kamuoyunda müşahede ediyorum. Milletimiz, hizmet ve eserleri ile bugüne kadar kendisine hizmet etmiş Sayın Erdoğan'a 28 Mayıs'ta vefasını gösterecek ve kendisini yüksek bir oy oranı ile tekrar cumhurbaşkanı seçecek" diye konuştu.