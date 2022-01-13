Gündem AK Partili Akbaşoğlundan muhalefete net mesaj Erdoğanın kazanacağını biliyorlar korkunun ecele faydası yok
POLİTİKA

AK Partili Akbaşoğlu'ndan muhalefete net mesaj: Erdoğan'ın kazanacağını biliyorlar korkunun ecele faydası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden aday olmasını engellemek amacıyla muhalefetin zemin hazırlama çalışmalarına AK Partili isimden net açıklama geldi. Muhalefet temsilcilerinin geçtiğimiz yıllardaki anayasa değişikliği çalışmalarında mevcut cumhurbaşkanının yeniden aday olmasına karşı çıkmadığını ancak şu an çark ettiklerini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Ama şimdi mızıkçılıkla uydurulmuş “367 kararı” gibi hukuk katliamı peşindeler. Niye? Çünkü sayın Erdoğan’ın önde olduğunu ve kazanacağını biliyorlar. Korkunun ecele faydası yok!" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Akbaşoğlundan muhalefete net mesaj: Erdoğanın kazanacağını biliyorlar korkunun ecele faydası yok
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu

Yeni anayasa değişikliğine ilişkin 2016-2017 yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda, muhalefet temsilcileri de dahil olmak üzere mevcut cumhurbaşkanının ikinci kez aday olamayacağına ilişkin fikir ayrılığı yaşanmadı. Ancak Haziran 2023'e yaklaşılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğine dair olasılıkların her gün daha fazla güçlenmesi muhalefet partileri korkutmaya başladı. Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden aday olmasını engellemek amacıyla muhalefetin zemin hazırlama çalışmalarına AK Partili isimden net açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boşuna uğraşmayın seçim Haziran 2023'te

"Hepsi tutanaklarda mevcut"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, muhalefetin daha önce karşı çıkmadıkları karardan dönerek hukuk katliamı peşinde olduklarını belirterek şunları söyledi: "2016/17 yıllarında Anayasa Komisyonu Üyesi olarak baştan sona şahitliğimizde gerçekleşen anayasa değişikliğinde muhalefet temsilcileri Milletimizin seçmesi durumunda yeni sistemde teorik olarak Cumhurbaşkanlarının 14 yıl görev ifa edebileceklerini açıkça beyan etmişlerdi. Hepsi tutanaklarda mevcut.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete net mesaj: Erken seçim olmayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete net mesaj: Erken seçim olmayacak

"Hukuk katliamı peşindeler"

Ama şimdi mızıkçılıkla uydurulmuş “367 kararı” gibi hukuk katliamı peşindeler. Niye? Çünkü sayın Erdoğan’ın önde olduğunu ve kazanacağını biliyorlar. Korkunun ecele faydası yok! Geliyor gelmekte olan! Ne yapsanız boş! Haziran 2023’te yeniden geliyoruz.”

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