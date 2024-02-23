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AK Partili Akbaşoğlu’ndan Togg karalamasına sert tepki: Milletimizin bu çarpık zihniyete cevabı yakın

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, muhalif yazar Murat Muratoğlu’na sert tepki gösterdi. Akbaşoğlu, “Milletimizin bu çarpık zihniyete ve sözlere cevabı yakın” dedi.

14:09 - 23/02/2024 Friday
Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu’nun “Togg kadar gereksiz bir yatırım, olamaz” ifadelerine sosyal medya X üzerinden cevap verdi.



AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, “Önce 'Togg İtalya'da üretiliyor' yalanı, şimdi de 'gereksiz yatırım' karalaması! Yollarda Türkiye'nin şanını süren bu güzel eserin önüne hâlâ takoz olmaya, KAAN’ı perdelemeye çalışmak… Çok şükür Milletimizin bu çarpık zihniyete ve sözlere cevabı yakın. 31Mart” paylaşımında bulundu.


#Togg
#KAAN
#Muhammet Emin Akbaşoğlu
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