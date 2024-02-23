AK Partili Akbaşoğlu’ndan Togg karalamasına sert tepki: Milletimizin bu çarpık zihniyete cevabı yakın

Önce '#TOGG İtalya'da üretiliyor' yalanı, şimdi de 'gereksiz yatırım' karalaması!



Yollarda Türkiye'nin şanını süren bu güzel eserin önüne hâlâ takoz olmaya, #KAAN’ı perdelemeye çalışmak…



Çok şükür Milletimizin bu çarpık zihniyete ve sözlere cevabı yakın. #31Mart 🇹🇷 https://t.co/p4XXwlXaGA pic.twitter.com/U4xL3rRGCY