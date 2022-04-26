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POLİTİKA

AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'li Özel'e 'Gezi' tepkisi: Biz sizin tarihinizi biliyoruz

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Gezi davası kararına ilişkin açıklaması ile ilgili, "Hukuk bilmiyorsun, hakim değilsin, savcı değilsin. Bu davaların belgeleri, ifadeleri, araştırmaları var. Hiçbirine hakim olmadan hakimlerimizi bu kadar tahkir eden, dahası 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla verilen bir kararmış' diye izam eden bir dil aşağılık dildir" dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili Bülent Turandan CHPli Özele Gezi tepkisi: Biz sizin tarihinizi biliyoruz
Bülent Turan

AK Parti'li Turan, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma tarzını eleştiren Bülent Turan, "Bugün Sayın Kılıçdaroğlu’nun çok kısa süren, kendince artistliği içinde barındıran bir konuşmasına şahitlik ettik. Kılıçdaroğlu adeta siyaseti bıraktı, bir şovmen olarak siyasetini yapmaya devam ediyor. Farklı açıklamalar, farklı çıkışlar derken en son da 10 dakikalık kısa konuşmalarla bir anda kürsüyü terk etmeler şeklinde bir başka şova şahitlik ettik" dedi.

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"TEHDİT DİLİNİ HİÇ KULLANMADIK"

Turan, Gezi davası kararını da değerlendirerek, "Dün bir mahkeme sonuçlandı. Yargı safhası devam eden süreç. Hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Adaleti kendimiz için değil herkes için isteyen insanlarız. Karar hoşumuza gitmese de saygıda kusur etmeyen insanlarız. Karara katılmadığımız, eleştirilerimiz olmuştur; ama ağzımızdan salyalar çıkarırcasına bağırıp hakimleri, savcıları, cumhurbaşkanını tehdit eden dili şimdiye kadar tercih etmedik" diye konuştu.

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"BİZ SİZİN TARİHİNİZİ BİLİYORUZ"

Turan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in açıklamalarına ilişkin, "O, televizyon görüntülerinde kendisini izlesin, utanır. Sözün ne olduğundan başka o tarzın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Kaldı ki biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Sen git ağa baban gelsin. Bizi Gezi iddiası, 17 Aralık iddiası, 27 Nisan iddiası, 15 Temmuz iddiası durduramadı. Sen mi durduracaksın? Senden mi korkacağız? Biz sizin tarihinizi biliyoruz. Hukuk bilmiyorsun, hakim değilsin, savcı değilsin. Bu davaların belgeleri, ifadeleri, araştırmaları var. Hiçbirine hakim olmadan hakimlerimizi bu kadar tahkir eden, dahası Cumhurbaşkanımızın talimatıyla verilen bir kararmış diye izam eden bir dil aşağılık dildir. Devlete hakaret eden, cumhurbaşkanını tehdit eden, savcıları olağanüstü ifadelerle tahkir eden bir CHP, bir HDP yarışı izledik. HDP ile CHP’nin hakaret yarışına girdiği mahkeme önündeki tiyatroda içeride malum ülkelerin büyükelçileri var. Tablo ortada" ifadesini kullandı.

"ADAYLIĞINA YEŞİL IŞIK BULSA TOPLANTIYI ÖYLE Mİ BIRAKIR?"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turan, Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında yaptığı konuşmanın, cumhurbaşkanı adaylığını açıklamadan önce, yaptığı 'ön konuşma' olarak değerlendirildiği yönündeki bir soruya, "Haydi inşallah. Altılı masa, '28 Şubat' diye ifade ettiğimiz ittifak, son dönemde çok sık toplanıp, bir araya gelip, soyut ifadelerle bildiri yayınlayan ekip haline geldi. Eğer adaylığını isteyen kişi, adaylığına yeşil ışık bulmuş olsa o toplantıyı öyle mi bırakırdı? O çıkışı yaparak, altılı masaya 'yeter artık toplanıyoruz, bir araya geliyoruz; ama hala adayımızı belirleyemiyoruz' tarzı yaklaşım gördüğümüzü ifade etmek isterim" yanıtını verdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, 'Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun' ifadelerini kullandı.


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