AK Partili Büyükgümüş'ten 'gizli toplantı' eleştirisiyle CHP'ye zor sorular: Madem korkunuz terördendi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş , yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğl u'nun, bir otel salonunda yaptığı kapalı toplantıyı ve örtbas etme bahaneleri üzerinden CHP'yi eleştirdi.

"Neden şeffaflığı artırmak yerine kayıtları kararttınız?"

Sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Büyükgümüş, toplantı öncesi güvenlik kameralarının bantlandığını ve iki büyük valizin salona taşındığını hatırlattı.

Büyükgümüş, güvenlik kameralarının kapatılmasını "kişisel verilerin korunması" gerekçesiyle savunan İmamoğlu cephesini inandırıcı bulmadığını ifade ederek, sinyal kesici cihaz kullanımının da "terör tehdidi" bahanesiyle açıklanmasını eleştirerek, "Madem korkunuz terördendi, neden şeffaflığı artırmak yerine kayıtları kararttınız?" dedi.

"Kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız?"

"Madem korkunuz terördendi, neden şeffaflığı artırmak yerine kayıtları kararttınız?" diye soran Büyükgümüş, İmamoğlu'nun ve CHP'nin kamuoyundan bir şeyler gizlediğini belirtti.

"Şu çok net; derdi belediyeyi yönetmek olanlar ne kamera karartır ne de yanında sinyal kesici taşır." ifadelerini kullanan Büyükgümüş, İmamoğlu cephesine "Neyi sakladınız, kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız?" sorusunu yöneltti.





Ekrem İmamoğlu, bir otel salonunda gizli toplantılar yapıyor. Toplantı başlamadan korumaları güvenlik kameralarını bantla kapatıyor, iki koca valiz salona taşınıyor.



16 milyon İstanbullunun verisini yabancı şirketlere peşkeş çekenler, kameralara bant çekmeyi "kişisel verilerin… — Ahmet Büyükgümüş (@abuyukgumus) April 26, 2025







