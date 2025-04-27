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AK Partili Büyükgümüş'ten 'gizli toplantı' eleştirisiyle CHP'ye zor sorular: Madem korkunuz terördendi...

AK Partili Büyükgümüş'ten 'gizli toplantı' eleştirisiyle CHP'ye zor sorular: Madem korkunuz terördendi...

00:5827/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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AK Partili Büyükgümüş, İmamoğlu'nun gizli toplantı skandalına ilişkin CHP'nin topluma hesap vermesi gerektiğini söyledi.
AK Partili Büyükgümüş, İmamoğlu'nun gizli toplantı skandalına ilişkin CHP'nin topluma hesap vermesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, bir otel salonunda yaptığı 'gizli toplantı'yı savunarak ört bas etmeye çalışan CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Toplantı öncesi güvenlik kameralarının bantlanmasına ve salona taşınan valizlere dikkat çeken Büyükgümüş, "Şeffaflığı artırmak yerine kayıtları kararttınız. Derdi belediyeyi yönetmek olanlar ne kamera karartır ne de sinyal kesici taşır. Kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız?" diyerek kamuoyuna hesap verilmesi çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş
, yolsuzluktan tutuklanan
Ekrem İmamoğl
u'nun, bir otel salonunda yaptığı kapalı toplantıyı ve örtbas etme bahaneleri üzerinden CHP'yi eleştirdi.

"Neden şeffaflığı artırmak yerine kayıtları kararttınız?"

Sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Büyükgümüş, toplantı öncesi güvenlik kameralarının bantlandığını ve iki büyük valizin salona taşındığını hatırlattı.

Büyükgümüş, güvenlik kameralarının kapatılmasını "kişisel verilerin korunması" gerekçesiyle savunan İmamoğlu cephesini inandırıcı bulmadığını ifade ederek, sinyal kesici cihaz kullanımının da "terör tehdidi" bahanesiyle açıklanmasını eleştirerek, "Madem korkunuz terördendi, neden şeffaflığı artırmak yerine kayıtları kararttınız?" dedi.

"Kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız?"

"Madem korkunuz terördendi, neden şeffaflığı artırmak yerine kayıtları kararttınız?" diye soran Büyükgümüş, İmamoğlu'nun ve CHP'nin kamuoyundan bir şeyler gizlediğini belirtti.

"Şu çok net; derdi belediyeyi yönetmek olanlar ne kamera karartır ne de yanında sinyal kesici taşır." ifadelerini kullanan Büyükgümüş, İmamoğlu cephesine "Neyi sakladınız, kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız?" sorusunu yöneltti.




#Ahmet Büyükgümüş
#AK Parti
#Ekrem İmamoğl
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