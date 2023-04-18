AK Parti'li Canikli: Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık kaynak iddiası tarihin gördüğü en desteksiz atış

"Hiç kuşkusuz 7'li masa, pozitif reel faiz yani çok yüksek faiz politikası uygulayacaklarını açıkladıkları için iç piyasadan bu kadar büyük kaynağı sağlama imkanına sahip değildir. Bunu bildikleri için Kemal Kılıçdaroğlu sürekli İngiltere'den 300 milyar dolar kaynak getireceğini yani 300 milyar dolar borç alacağını beyan etmektedir. Hemen belirtelim ki, İngiltere Finans Piyasası'nın 300 milyar dolarlık kaynağı borç olarak Türkiye'ye aktarma kapasitesi bulunmamaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışlardan birini oluşturmaktadır. Sülün Osman'ın Taksim Meydanı'nı veya Galata Kulesi'ni satması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasından daha gerçekçidir. Velev ki 300 milyar dolar tutarında bir borcun uluslararası piyasadan sağlandığı bir an kabul edilse dahi bu borcun faizi ve kur farkı gideri, Türkiye'nin mali sistemini çökertecek boyutta olacaktır. Kısacası 7’li masa, emekli maaşlarını ödeyemeyecek, depremzede konutlarının inşaatını devam ettiremeyecek, depremin tahribatının giderilmesi için diğer yatırım ve harcamaları yapamayacak ve depremzedeler için yapılması gereken harcamaları yapamayacaktır. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedefi de seçim vaatlerini yerine getirmek değil, akıl ve mantık düzleminden kopmuş seçim vaatleri ile seçmeni etkilemeye çalışmak ve her ne pahasına olursa olsun seçilmeye çalışmaktır. "