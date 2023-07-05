AK Partili Çelebi'den CHP'li Başarır'a: Ali Mahir FETÖ taktiklerinde mahir

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında TBMM'de tansiyon yükseldi.
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında tartışma yaşandı.
CHP'li Başarır'ın terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'dan övgüyle bahseden Merdan Yanardağ'a sahip çıkması ve söz konusu görüntülerin montaj olduğunu iddia etmesi Çelebi'yi sinirlendirdi.
'Tam bir FETÖ taktiği uygulamaktadır'
'Bunların hesabını vereceksiniz'
'Başka kapıya'
Çelebi o ana ilişkin görüntüleri " Ali Mahir Fetö taktiklerinde mahir! Başka hesaplardan ilk olarak paylaşıldığı ispatlı olan bebek katilinin övüldüğü bir videoyu aklınca montaj yalanıyla gölgelemeye çalışıp HDP’ye yaranacak! Kumpasları yeniden açacak Babacanla ortaklık yapıp, Sadullah Ergin’i Ankara’dan, Yüksel Taşkın’ı İzmirden vekil yapıp, KHK’lıların tamamını devlete doldurma vaadiyle Fetöye göz kırpıp utanmadan kumpas davaları ağzına alacak! Başka kapıya!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.