AK Partili Çelebi'den CHP'li Başarır'a: Ali Mahir FETÖ taktiklerinde mahir

"Herkes bayramda çocuklarına sarılırken, evlatlarının mezarlarına sarılanlara karşı borcumuzdur bu. Herkes babalar gününde babalarına sarılırken, o şehitlerin yetimlerine karşı borcumuzdur bu. Kızının ve çocuğunun gözü önünde şehit edilen Binbaşı Aslan Kulaksız'a borcumuzdur bu. Şehit Aybüke Yalçın ve katledilen 149 öğretmene borcumuzdur bu. Kim PKK elebaşını överse biz onu paylaşırız. 'Montaj yaptı' yalanı ispatlanmıştır. Ama bunu bile bile piyasaya sürmeye çalışmakta, iftira atmaktadır. Tam bir FETÖ taktiği uygulamaktadır."