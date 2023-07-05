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AK Partili Çelebi'den CHP'li Başarır'a: Ali Mahir FETÖ taktiklerinde mahir

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında tansiyon yükseldi. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Çelebi, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ı savunan Başarır'a tepki göstererek "Kim PKK elebaşını överse biz onu paylaşırız. 'Montaj yaptı' yalanı ispatlanmıştır. Ama bunu bile bile piyasaya sürmeye çalışmakta, iftira atmaktadır. Tam bir FETÖ taktiği uygulamaktadır." dedi. CHP'nin FETÖ'cülere yandaşlık yaptığını da örnekleriyle açıklayan Çelebi, "Bunların hesabını vereceksiniz." ifadelerini kullandı. Çelebi o ana ilişkin görüntüleri "Ali Mahir FETÖ taktiklerinde mahir!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

09:59 . 5/07/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında TBMM'de tansiyon yükseldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında TBMM'de tansiyon yükseldi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında tartışma yaşandı.

CHP'li Başarır'ın terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'dan övgüyle bahseden Merdan Yanardağ'a sahip çıkması ve söz konusu görüntülerin montaj olduğunu iddia etmesi Çelebi'yi sinirlendirdi.

'Tam bir FETÖ taktiği uygulamaktadır'

Terör örgütü elebaşını öven kim varsa biz eleştireceğini belirten Çelebi,
"Herkes bayramda çocuklarına sarılırken, evlatlarının mezarlarına sarılanlara karşı borcumuzdur bu. Herkes babalar gününde babalarına sarılırken, o şehitlerin yetimlerine karşı borcumuzdur bu. Kızının ve çocuğunun gözü önünde şehit edilen Binbaşı Aslan Kulaksız'a borcumuzdur bu. Şehit Aybüke Yalçın ve katledilen 149 öğretmene borcumuzdur bu. Kim PKK elebaşını överse biz onu paylaşırız. 'Montaj yaptı' yalanı ispatlanmıştır. Ama bunu bile bile piyasaya sürmeye çalışmakta, iftira atmaktadır. Tam bir FETÖ taktiği uygulamaktadır."
dedi.

'Bunların hesabını vereceksiniz'

CHP'nin FETÖ'cülere yandaşlık yaptığını da örnekleriyle açıklayan Çelebi,
"FETÖ'cülere yandaşlık yaptınız. Ahmet Altan'ı, Nazlı Ilıcak'ı sahiplenen kim? Ali Tatat'ın ruhunu sızlatan sizsiniz. 'Kumpas davalarını yeniden açacağız' diyen Babacan ile ortaklık yapan sizsiniz. Sadullah Ergin'i Yeneroğlu'nu Yüksel Taşkın'ı aday yapan kim? Zaman gazetesi önünde FETÖ'cülerle nöbet tutan kim? Bunların hesabını vereceksiniz."
ifadelerini kullandı.

'Başka kapıya'

Çelebi o ana ilişkin görüntüleri " Ali Mahir Fetö taktiklerinde mahir! Başka hesaplardan ilk olarak paylaşıldığı ispatlı olan bebek katilinin övüldüğü bir videoyu aklınca montaj yalanıyla gölgelemeye çalışıp HDP’ye yaranacak! Kumpasları yeniden açacak Babacanla ortaklık yapıp, Sadullah Ergin’i Ankara’dan, Yüksel Taşkın’ı İzmirden vekil yapıp, KHK’lıların tamamını devlete doldurma vaadiyle Fetöye göz kırpıp utanmadan kumpas davaları ağzına alacak! Başka kapıya!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.


Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na devam etmeli mi?
Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na devam etmeli mi?

14 Haziran ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından yükselen 'değişim' seslerine kulaklarını tıkarken, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını 0,2 farkla doğru tahmin eden araştırma şirketi Areda Survey, vatandaşlara "Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na devam etmeli midir?" sorusunu yöneltti. Dikkat çeken sonuçların yer aldığı ankete katılan vatandaşların yüzde 61,5'i Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 38,5 ise partinin başında kalması gerektiğini savundu. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen İYİ Partililerin oranı da dikkat çekti.


#Mehmet Ali Çelebi
#Ali Mahir Başarır
#AK Parti
#CHP
#FETÖ
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