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İZMİR

AK Parti'li Dağ müjdeyi duyurdu: Onay verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. faz 2. ikmal inşaatında kullanılması planlanan hazine garantisiz dış kredi kullanma yetkisine onay verdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
AK Partili Dağ müjdeyi duyurdu: Onay verildi
Hamza Dağ

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün sağlamayı planladığı dış borçlanma izninin uzatılması talebini değerlendirmesinin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin garantörlüğünde olacak şekilde 415 milyon liralık kredinin kullanma yetkisini onayladı. 22 Aralık’ta İZSU’da yapılacak ihale öncesi, bakanlığın bu onayının önemli olduğu vurgulandı. Şu anda 3 faz olarak çalışan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin 4. faz çalışması sona erdiğinde kapasitesi ciddi anlamda artacağı ifade edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sorunun daha önceden kendisine iletilmediğini, iletilmesinin ardından ilgili bakanlıkla ivedi bir şekilde bağlantı kurduğunu açıkladı.

"İzmir’in hizmete ihtiyacı var"

Çiğli Arıtma Tesisi’nin İzmir körfezi için değerli olduğunu belirten AK Parti’li Dağ, “İzmir’deki kötü kokunun sebebi olarak arıtmanın etkisi olduğunu biliyoruz. İzmir’in kronikleşen bir koku sorununun olduğunu da artık herkes biliyor. Bu sorunun çözüme kavuşturulması noktasında İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük görev düşüyor. Dış kredi kullanma yetkisinde bakanlık ve biz üzerimize düşeni yaptık. Böylelikle bir bahaneyi daha ortadan kaldırdık. Bundan sonra asıl görev İzmir Büyükşehir Belediyesine düşmektedir. Bahane üretmeye gerek yok, İzmir’in hizmete ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Dağ, geçen günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in metro ve tramvay yapımına ilişkin dış borçlanma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığından bir talebi olduğunu basından öğrendiğini belirtti. Dağ, açıklamasını şöyle sürdürdü: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, şehrin sorunlarıyla ilgili biz siyasetçilerle konuşması gereken konuları basından duyuyoruz, öğreniyoruz. Soyer’in bizle konuşmadan, bizim konulardan haberdar olmamız mümkün değil. Konuyu basından duyduktan sonra belediyedeki meclis üyeleri arkadaşlarımızdan mevzuyu öğrendik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma için izin talebiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığıyla görüşüyoruz. Konuyla ilgili müjdeyi yakın zamanda İzmir’e vereceğiz.”

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