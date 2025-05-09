AK Partili Demirer'den Nevşin Mengü'ye 'Fatih' çağrısı: Hangi dilde sohbet edeceğimizi siz seçin

Saliha Demirer, Nevşin Mengü'nün çok dil bilmeyi sekülerlik olarak nitelemesine tepki gösterdi.
Gazeteci Nevşin Mengü, Fatih Sultan Mehmet'in AK Partililerin idealize edemeyeceği bir figür olduğunu söyleyip, "Kaç dil konuşan, aslında Türkiye'de seküler geleneğe oturtulacak bir adam." ifadelerini kullanmıştı. Mengü'nün bu çıkışına AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer kahve daveti ile yanıt verdi. "Bir gün kahveye bekleriz, hangi dilde sohbet etmek istediğinizi de siz seçin. Bizim kadınlarımızın her biri Sultan Fatih kadar İstanbulludur, donanımlıdır, entelektüeldir." diyen Demirer, "Yabancı dil bilmeyi sekülerlik olarak gören son nesilsiniz." ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, YouTube yayınında, bir kez daha mütedeyyin kesimi hedef aldı.
AK Parti seçmenini isim vererek hedef alan Mengü, Fatih Sultan Mehmet'in AK Partililerin idealize edemeyeceği bir figür olduğunu söyleyip,
"Adam kaç dil konuşan bir adam. Fatih Sultan Mehmet aslında Türkiye'de seküler geleneğe oturtulacak bir adam."
ifadelerini kullandı.
AK Partili Demirer'den Nevşin Mengü'ye 'Fatih' çağrısı:
AK Partili Demirer'den Nevşin Mengü'ye 'Fatih' çağrısı:
Mengü'nün ötekileştirici bu çıkışına, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"Tabii bizi tanımadığınız için Sevgili Nevşin… Bir gün kahveye bekleriz, hangi dilde sohbet etmek istediğinizi de siz seçin. Bizim kadınlarımızın her biri Sultan Fatih kadar İstanbulludur, donanımlıdır, entelektüeldir."
diyen Demirer,
"Bu arada biraz kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Yabancı dil bilmeyi sekülerlik olarak gören son nesilsiniz."
ifadelerini kullandı.
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