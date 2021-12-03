Gündem AK Partili Elitaştan sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeyle ilgili açıklama 2022ye ertelendi
POLİTİKA

AK Parti'li Elitaş'tan sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeyle ilgili açıklama 2022'ye ertelendi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin iyileştirmeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konusunda, "Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Elitaştan sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeyle ilgili açıklama 2022ye ertelendi
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kanun teklifinin, Genel Kurulda görüşülmesi sırasında gelen talepler üzerine, pandemi sürecinde fedakarlıkla çalışan sağlık personelinin özlük haklarında iyileştirme yapmak için tüm siyasi parti gruplarının mutabakatıyla teklife yeni maddeler ihdas edildiğini hatırlattı.

Paydaşlarla istişare edildi

Mustafa Elitaş, "Bu ihdası müteakiben Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi." bilgisini verdi.

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