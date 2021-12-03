AK Parti'li Elitaş'tan sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeyle ilgili açıklama 2022'ye ertelendi

10 yıl çalışan öğretmenler uzman olacak, maaşı 1000 lira artacak.<br>İkinci eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlere 1000 lira, baş öğretmenlere ise 2 bin lira maaş artışı yapılacak.

ÖĞRETMENLERE 2 BİN LİRA ZAM<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenler için vermiş olduğu müjdeye göre ise sözleşmeli öğretmeler, kadrolularla aynı haklara sahip olacak.

KİMİN MAAŞI NE KADAR OLACAK<br><br>Kabul edilen yeni düzenleme ile;<br><br><br>Pratisyen hekimin maaşı 7 bin 570 liradan 10 bin 70 liraya

Bu artıştan, ebe, hemşire, sağlık memuru, laborant, anestezi, radyoloji, tıbbi sekreter gibi sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar ile tekniker, teknisyen, mühendis gibi teknik hizmetler sınıfında çalışanlar yararlanacak.

Yeni düzenlemeye göre kim kaç para maaş alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman hekimler ve diş hekimlerine 5 bin lira ek gösterge zammını öngören teklif kabul edildi. Peki kim kaç para maaş alacak? Yapılan düzenlemeye göre uzman ve pratisyen hekimlerin yeni yılda alacakları maaşlar şöyle olacak: