AK Partili Hamza Dağ'dan seçim sonrası dağılan muhalefete gönderme: Un ufak oldular

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gümüşhane Sema Doğan Parkı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları 2023" programında partililerle bir araya geldi.
AK Parti'nin siyasi arenaya çıktığı ilk günden itibaren gerek yerel yönetimlerde gerekse merkezi hükümette samimiyetle gayretle eser ve hizmet siyasetini benimsediğini belirten Dağ, şöyle devam etti:
- "Gümüşhane de bu 21 yıllık iktidarımız süresince her dönemde taleplerine karşılık bulan, ihtiyaçları titizlikle giderilen şehirlerimizden biri olmuştur. Trabzon'dan buraya gelirken yerli ve milli aracımız Togg'la Zigana Tüneli'nden geçtik. Hem Togg Türkiye genelinde bütün milletimize gurur yaşatan aracımız hem de Zigana Tüneli Trabzon ile Gümüşhane arasını 45-50 dakikaya indirmiş ve bu bölgenin o zorlu yollarını kolaylaştırmış."
'Sıkıntıları giderecek olan parti AK Parti'dir'
Dağ, Gümüşhane'nin her zaman yanlarında dimdik durduğunu ifade ederek, 21 yıllık dönemde bölgeye hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını, bundan sonraki dönemde de Gümüşhane'ye eser kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı.
'Bizim derdimiz millete hizmet: CHP'nin derdi makam sevdası'
Dağ, siyasi arenayı laf ve algı üretme merkezi olarak görmeyen bir anlayışın temsilcileri olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rakip siyasi parti temsilcileri böyle görsün, böyle yapmaya devam etsin. Derdimiz millet ve memlekete faydalı işler ortaya koyabilmektir. Türkiye'ye hizmet etmek ve icraat noktasında 80 yılda kazandırılamayanları 20 yıla sığdıran bir iktidarız. Ancak bakıyoruz karışımızdaki siyasi rakiplerimiz ilk günden itibaren yalan algı ve şahsi menfaat düzenine kurulu bir politika izliyor. Bizim derdimiz millete hizmet, CHP'nin derdi makam sevdasıdır. 'Önce değişim.' diyerek yola çıkarlar, baktılar değişimden bir şey çıkmazsa bu sefer mevcut belediye başkanı iken aday açıklamak zorunda kalırlar. 'Aday mısınız?' diyenlere de 'Adayım demedim, yola çıktım.' derler. Daha İstanbul'a yola yeni çıkmış mevcut bir belediye başkanı gibi bir durumla karşı karşıya kaldığımızı da Türkiye siyaseti bu sayede görmüş oldu. Aramızdaki en büyük farklardan biri de işin doğrusu şudur, birileri hizmet üretir, birileri doğrunun peşindedir, hakikatin peşindedir. Birileri de sadece laf üreterek gündemde kalmaya çalışır. Milletimiz bugüne kadar hizmet üretene destek verdiği gibi inşallah bundan sonra da hizmet üretene destek vermeye devam edecek."
'22 yıllık parti 21 yıllık iktidar ve 17 seçim kazandı'
'Un ufak oldular'
Dağ, "Diğer yandan rakiplerimiz seçimden önce birbirlerine methiye düzerken bugün birbirlerini yiyorlar. Karşımızda millete güven vermeyen bir siyasi bir yapı var. Seçim öncesinde, 'Bunlar seçimden sonra dağılacak' demiştik, nitekim gördüğünüz gibi dağıldılar, un ufak oldular" ifadelerini kullandı.
'Yine sahte anketlerle algı yapacaklar'
"Göreceksiniz yerel seçim sürecinde de yine sahte anketlerle birtakım algılarla aynı şeyi yapacaklar. 'İttifak kuruyoruz.' diyecekler, seçimden sonra da yine birbirlerini suçlayacaklar. Aslında biz karşımızdaki ittifaka bunun için şükran borçluyuz. Çünkü seçimden önce defalarca bunlar birbirleriyle kavga ederler. Şu anda sahte bir şekilde birbirlerine seviyormuş, muhabbet duyuyormuş gibi yapıyorlar. Eğer bunlar seçimi kazanıp iktidar olurlarsa birbirlerini yemeye devam ederler, birbirlerini yerler. Açıkçası bizim bu söylediğimizi daha iktidar olmadan yaşattıkları için biz kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır."
'Israrla Türkiye'yi geleceğe taşımaya devam edeceğiz'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, kendilerinin ısrarla Türkiye'yi geleceğe taşımaya devam edeceğini vurgulayarak, "Bir gün onlar da inşallah PKK ile FETÖ ile iş tutmanın, sosyal terörizm LGBT sapkınlığına alan açmanın milletimizin teveccühünü kazanmama sebebi olduğunu anlayacaklar. Onlar da AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a bakacak, Türkiye'yi sevmeyi, bu ülkenin insanını sevmeyi bu sayede bilmiş olacaklar." dedi.