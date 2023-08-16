AK Partili Hamza Dağ'dan seçim sonrası dağılan muhalefete gönderme: Un ufak oldular

"Malumunuz olduğu üzere girdiğimiz daha ilk seçimde 'Muhtar bile olamaz.' diyenlere aldırış etmeden bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan yaptı, cumhurbaşkanı yaptı. 'Tek başına iş başına.' dedik, 2002 seçimlerinde milletimiz destek verdi. 2004'te 'Yerel kalkınma başlıyor.' dedik ve birçok şehri kazandık ve kalkınmayı yerelden itibaren başlatma imkanı oldu. Sonrasında gelen tam 17 seçim, Türkiye siyasi tarihinde yok böyle bir şey zaten. Dünya siyasetinde de yok. 22 yıllık parti 21 yıllık iktidar ve 17 seçim kazandı. Ama en önemlisi de fidanlar ağaca dönüştü, orman oldu, yeni fidanlar ekiyoruz. Yeni ormanlar olacak. 17 seçim bir millete hizmet anlamında gurur olarak tarihimize koyduk ama asıl önemli olan bu zaferler, daha gelecek nice zaferlerin habercisidir. Birileri beklentilere girmesin. İnşallah daha 20 yıl bu ülkeye iktidar olarak hizmet edeceğiz. En az 20 yıl. AK Parti henüz 22 yaşındadır ve daha kazanacağımız çok seçimi, Türkiye'ye sunacak çok icraatları var. Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından 20 yılda olduğu gibi istikrarlı ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."