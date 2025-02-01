AK Partili Hasan Turan’dan Bodo/Glimt’e teşekkür: İnsanlık kazandı vicdan kazandı

Norveç futbol takımı Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.

Kulübün bu anlamlı hareketine Türkiye'den de anlamlı bir teşekkürle karşılık verildi.

"Sahada atılan golden çok daha büyük"

AK Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan , Norveç’in Bodo/Glimt kulübü ne, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçın tüm gelirini Gazze’deki mazlumlara bağışlaması nedeniyle teşekkür etti.

Bodo/Glimt'in bir maçtan fazlasını oynadığını; insanlık vicdanını sahaya sürdüğü ve insanlık için kazandığını ifade eden Turan, "Bu anlamlı bağış, işgalci İsrail’in başkenti Tel Aviv’in ismini taşıyan takımla oynanan maçtan elde edilen gelirle yapıldı. Bu, sahada atılan bir golden çok daha büyük, insanlığın hanesine yazılmış en güçlü skorlardan biridir!" dedi.

"Soğuk topraklardan yükselen sıcak yürek"

X hesabından yaptığı paylaşımda, Bodo/Glimt’in insanlık adına attığı bu büyük adımı takdir eden Turan, kulübün örnek duruşunu şu sözlerle vurguladı:

"Bodo/Glimt, bir maçtan fazlasını oynadı; insanlık vicdanını sahaya sürdü ve insanlık için kazandı! Bu anlamlı bağış, işgalci İsrail’in başkenti Tel Aviv’in ismini taşıyan takımla oynanan maçtan elde edilen gelirle yapıldı. Bu, sahada atılan bir golden çok daha büyük, insanlığın hanesine yazılmış en güçlü skorlardan biridir!

Dünyanın en kuzeyinden, Norveç’ten yükselen bu vicdan sesi, mazlumların sesi oldu. Dinine, diline, ırkına bakmadan, saf insanlık duygusuyla yapılan bu bağış, vicdanın sınır tanımadığını, insanlığın ortak bir değer olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Soğuk topraklardan gelen bu sıcak yürek, bir kez daha bize şunu hatırlattı: Zulme karşı durmak için aynı dili konuşmaya gerek yoktur, aynı yüreği taşımak yeterlidir!"

"Bodo/Glimt’in yaktığı bu meşaleye omuz verelim"

Turan, tüm futbol kulüplerine ve spor camiasına da güçlü bir çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Bodo/Glimt’in yaktığı bu meşaleye omuz verelim! Futbol, sadece bir oyun değil; insanlık için yükselen bir ses, mazlumlar için bir umut ışığı olmalıdır. Katledilen çocukların, yıkılan yuvaların, susturulmak istenen feryatların dünyasında, sporun gerçek anlamı budur!

"Bir çocuğun gözyaşı, dünyanın hiçbir kupasından daha hafif değildir"

Gazze bugün modern çağın en büyük soykırımlarından birine tanıklık ediyor. 50.000’den fazla masum insan katledildi, 100.000’den fazlası yaralandı, milyonlarca insan evsiz, aç ve yardıma muhtaç. 365 kilometrekarelik bir enkaz içinde, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ama unutulmasın: Bir çocuğun gözyaşı, dünyanın hiçbir kupasından daha hafif değildir!

Bugün vicdanın yanında saf tutma günüdür!

Adaletin, insan haklarının, mazlumların sesi olmak için futbolun gücünü kullanalım. Sahalar sadece rekabetin değil, vicdanın da yeşerdiği yerler olsun . Bu kampanyaya destek veren her kulüp, her futbol insanı, insanlık onurunun tarafında yazılacaktır.

"Onlar sadece bir futbol maçı kazanmadı"

Gazze’yi yıkanlara karşı, Gazze’yi hep birlikte yeniden inşa edelim! Yalnızca bir şehrin enkazını kaldırmak için değil, insanlığın onurunu ayağa kaldırmak için birlik olalım!

Bodo/Glimt’e bir kez daha teşekkür ediyoruz! Onlar sadece bir futbol maçı kazanmadı , insanlığın kazananlar listesine adını yazdırdı. Ve biz de diyoruz ki: Bütün vicdan sahipleri, bu insanlık zaferine ortak olsun!

Çünkü unutmayın: Gazze’de bir çocuk ağlarken, dünyanın hiçbir yerinde gerçek bir zafer yoktur!

Teşekkürler, Bodo/Glimt ! İnsanlık kazandı, vicdan kazandı!"

Paylaşımına kulübün hesabını etiketledi

Hasan Turan’ın bu anlamlı mesajı, Bodo/Glimt’in resmi X hesabını da etiketleyerek paylaştığı öğrenildi. Bu çağrının, başta Türkiye’deki kulüpler olmak üzere tüm dünyadaki spor camiasında geniş yankı uyandırması ve vicdan sahibi her kesimden karşılık bulması bekleniyor.





Bodo/Glimt’e Teşekkür ve Vicdan Sahibi Tüm Takımlara Çağrı: İnsanlık İçin Yeşeren Bir Meşale!



Bazen bir gol sadece sahada atılmaz. Bazen bir zafer, tabelaya yazılmaz. Bodo/Glimt, bir maçtan fazlasını oynadı; insanlık vicdanını sahaya sürdü ve insanlık için kazandı!



UEFA Avrupa… https://t.co/ImFbi8WIPS — Hasan Turan 🇹🇷🇵🇸 (@hasanturantr) February 1, 2025







