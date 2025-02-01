AK Partili Hasan Turan’dan Bodo/Glimt’e teşekkür: İnsanlık kazandı vicdan kazandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçın tüm gelirini Gazze’deki mazlumlara bağışlayan Bodo/Glimt kulübüne bu anlamlı davranışından ötürü teşekkür etti. Bodo/Glimt’in insanlık adına attığı bu büyük adımı takdir eden Turan, "Bu, sahada atılan bir golden çok daha büyük, insanlığın hanesine yazılmış en güçlü skorlardan biridir!” dedi. İnsanlığın ve vicdanın kazandığını sözlerine ekleyen Turan, tüm futbol kulüplerine ve spor camiasına 'Bodo/Glimt’in yaktığı bu meşaleye omuz verme' çağrısında da bulundu.
Norveç futbol takımı Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.
Kulübün bu anlamlı hareketine Türkiye'den de anlamlı bir teşekkürle karşılık verildi.
"Sahada atılan golden çok daha büyük"
Bodo/Glimt'in bir maçtan fazlasını oynadığını; insanlık vicdanını sahaya sürdüğü ve insanlık için kazandığını ifade eden Turan, "Bu anlamlı bağış, işgalci İsrail’in başkenti Tel Aviv’in ismini taşıyan takımla oynanan maçtan elde edilen gelirle yapıldı. Bu, sahada atılan bir golden çok daha büyük, insanlığın hanesine yazılmış en güçlü skorlardan biridir!" dedi.
"Soğuk topraklardan yükselen sıcak yürek"
Dünyanın en kuzeyinden, Norveç’ten yükselen bu vicdan sesi, mazlumların sesi oldu. Dinine, diline, ırkına bakmadan, saf insanlık duygusuyla yapılan bu bağış, vicdanın sınır tanımadığını, insanlığın ortak bir değer olduğunu tüm dünyaya gösterdi.
Soğuk topraklardan gelen bu sıcak yürek, bir kez daha bize şunu hatırlattı: Zulme karşı durmak için aynı dili konuşmaya gerek yoktur, aynı yüreği taşımak yeterlidir!"
"Bodo/Glimt’in yaktığı bu meşaleye omuz verelim"
"Bodo/Glimt’in yaktığı bu meşaleye omuz verelim! Futbol, sadece bir oyun değil; insanlık için yükselen bir ses, mazlumlar için bir umut ışığı olmalıdır. Katledilen çocukların, yıkılan yuvaların, susturulmak istenen feryatların dünyasında, sporun gerçek anlamı budur!
"Bir çocuğun gözyaşı, dünyanın hiçbir kupasından daha hafif değildir"
"Onlar sadece bir futbol maçı kazanmadı"
Gazze’yi yıkanlara karşı, Gazze’yi hep birlikte yeniden inşa edelim! Yalnızca bir şehrin enkazını kaldırmak için değil, insanlığın onurunu ayağa kaldırmak için birlik olalım!
Çünkü unutmayın: Gazze’de bir çocuk ağlarken, dünyanın hiçbir yerinde gerçek bir zafer yoktur!
Paylaşımına kulübün hesabını etiketledi
Hasan Turan’ın bu anlamlı mesajı, Bodo/Glimt’in resmi X hesabını da etiketleyerek paylaştığı öğrenildi. Bu çağrının, başta Türkiye’deki kulüpler olmak üzere tüm dünyadaki spor camiasında geniş yankı uyandırması ve vicdan sahibi her kesimden karşılık bulması bekleniyor.