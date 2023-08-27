AK Partili Hulki Cevizoğlu gülerek anlattı: Akşener'i çok da eleştirmeyeyim Cumhur İttifakı'na doğru bir cisim yaklaşıyor olabilir

"Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık."

"Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık."

İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmayları tarafından ittifak konusunda net bir tavır konulacakmış gibi lanse edilen konuşmasıyla yine kafaları karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla, İmamoğlu ve Yavaş'ı da cesur davranmamakla suçlayan Akşener, “Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim” dedi. Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere "ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz" demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.

"Herkes o masada mutsuzmuş ve birbirlerine söylememişler. Size birbirinizin hatasını söyletmeyen güç neydi ki? Böyle bir güç mü vardı? Hepiniz aynı masadasınız hatalarınızı birbirinize söylemiyorsunuz. Masada kavga çıkıyor, medyaya bu görüntüyü vermemek için tiyatro mu oynuyordunuz? Bu masa neden kuruldu? Birlik beraberlik ve seçimi kazanmak için. Siz neresinden tutsanız dağılan bir yamalı bohça gibiymişsiniz, hasırdan bir sepet çürümüşsünüz dağılıyormuşsunuz. Niye birbirinize söylemediniz. Nefsinizi kör odaya hapsedecek nasıl bir baskı vardı ya?"