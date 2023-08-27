AK Partili Hulki Cevizoğlu gülerek anlattı: Akşener'i çok da eleştirmeyeyim Cumhur İttifakı'na doğru bir cisim yaklaşıyor olabilir

Hulki Cevizoğlu, Meral Akşener'in Cumhur İttifakı'na katılabileceğini iddia etti.
Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere "ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz" demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.
Cevizoğlu gülerek anlattı: Akşener'i çok da eleştirmeyeyim belki Cumhur İttifakı'na doğru bir cisim yaklaşıyor olabilir
"Tiyatro mu oynuyordunuz?"
Cevizoğlu'nun Millet İttifakı'nı hedef alan açıklamaları şöyle:
"Herkes o masada mutsuzmuş ve birbirlerine söylememişler. Size birbirinizin hatasını söyletmeyen güç neydi ki? Böyle bir güç mü vardı? Hepiniz aynı masadasınız hatalarınızı birbirinize söylemiyorsunuz. Masada kavga çıkıyor, medyaya bu görüntüyü vermemek için tiyatro mu oynuyordunuz? Bu masa neden kuruldu? Birlik beraberlik ve seçimi kazanmak için. Siz neresinden tutsanız dağılan bir yamalı bohça gibiymişsiniz, hasırdan bir sepet çürümüşsünüz dağılıyormuşsunuz. Niye birbirinize söylemediniz. Nefsinizi kör odaya hapsedecek nasıl bir baskı vardı ya?"