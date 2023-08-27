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AK Partili Hulki Cevizoğlu gülerek anlattı: Akşener'i çok da eleştirmeyeyim Cumhur İttifakı'na doğru bir cisim yaklaşıyor olabilir

AK Parti İstanbul Milletvekili Gazeteci Hulki Cevizoğlu, zehir zemberek sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Meral Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi. "Akşener'i çok da eleştirmek istemiyorum" diyerek gülümseyen Cevizoğlu, "Belki Cumhur İttifakı'na doğru bir cisim yaklaşıyor olabilir. Yarın ittifakta birlikte olabiliriz" dedi. Muhalefetteki kavgalara değinen Cevizoğlu, "Siz neresinden tutsanız dağılan yamalı bir bohça gibiymişsiniz. Size birbirinizin hatasını söyletmeyen güç neydi ki?" diye konuştu.

21:53 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hulki Cevizoğlu, Meral Akşener'in Cumhur İttifakı'na katılabileceğini iddia etti.

Hulki Cevizoğlu, Meral Akşener'in Cumhur İttifakı'na katılabileceğini iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda açıklamalarda bulundu. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener,
"Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık."
ifadelerini kullandı.

Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere "ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz" demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.

Cevizoğlu gülerek anlattı: Akşener'i çok da eleştirmeyeyim belki Cumhur İttifakı'na doğru bir cisim yaklaşıyor olabilir

AK Parti İstanbul Milletvekili Gazeteci Hulki Cevizoğlu, zehir zemberek sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Meral Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi.


"Akşener'i çok da eleştirmek istemiyorum"
diyerek gülümseyen Cevizoğlu,
"Belki Cumhur İttifakı'na doğru bir cisim yaklaşıyor olabilir. Yarın ittifakta birlikte olabiliriz"
dedi.
Muhalefetteki kavgalara değinen Cevizoğlu, "
Siz neresinden tutsanız dağılan yamalı bir bohça gibiymişsiniz. Size birbirinizin hatasını söyletmeyen güç neydi ki?"
diye konuştu.

"Tiyatro mu oynuyordunuz?"

Cevizoğlu'nun Millet İttifakı'nı hedef alan açıklamaları şöyle:

"Herkes o masada mutsuzmuş ve birbirlerine söylememişler. Size birbirinizin hatasını söyletmeyen güç neydi ki? Böyle bir güç mü vardı? Hepiniz aynı masadasınız hatalarınızı birbirinize söylemiyorsunuz. Masada kavga çıkıyor, medyaya bu görüntüyü vermemek için tiyatro mu oynuyordunuz? Bu masa neden kuruldu? Birlik beraberlik ve seçimi kazanmak için. Siz neresinden tutsanız dağılan bir yamalı bohça gibiymişsiniz, hasırdan bir sepet çürümüşsünüz dağılıyormuşsunuz. Niye birbirinize söylemediniz. Nefsinizi kör odaya hapsedecek nasıl bir baskı vardı ya?"


Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız
Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.

#Meral Akşener
#İYİ Parti
#CHP
#AK Parti
#Hulki Cevizoğlu
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