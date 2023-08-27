Hâlâ karar veremedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günlerdir duyurulan Afyon’daki konuşmasında seçimlere birlikte girdiği 6’lı Masa’daki ortaklarına oldukça sert sözlerle yüklenmesine rağmen yerel seçimlerde nerede duracağına dair işaret veremedi. ‘Hür ve milli’ sloganı ile düzenlenen mitinginde konuşan adlarını anmadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığının engellendiğini söyledi. Akşener, engellemelerin yanında, bu iki ismin de cesur davranmadığını vurguladı. Akşener, Ben milletimizin bu umudu ve bu iki arkadaşımızın, milletimizin tarihi çağrısına kulak vereceğini düşündüm ama maalesef yanıldım. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için özür diliyorum. Keşke herkes, bizler kadar fedakâr, bizler kadar yürekli olabilseydi. Ama maalesef olamadılar” şeklinde konuştu.

‘ÖNCE ŞAHSIM’ DİYENLERLE UĞRAŞTIK

Seçimlerin üzerinden tam 90 gün geçtiğini anımsatan ve bu sürede muhasebe yaptıklarını bildiren Akşener isim vermeden Kılıçdaroğlu’na da sert eleştirilerde bulundu. Akşener, özetle şunları kaydetti: Siyaset elitlerin, sözde kanaat önderlerinin güdümünde milletin olmadığı bir yerden üretilen siyasetin başarılı olamayacağını söyledik. Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. ‘Önce şahsım’, ‘önce ben’ diyenlerle uğraştık.

KOLTUKTAN BAŞKA ŞEY DÜŞÜNMEDİLER

Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. En nihayetinde maalesef olmadı, olduramadık! 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık. Hataları ile yüzleşmesi gerekenler, bu fırsatı, kendi kabahatlerini, gizlemek için kullandılar. Ez cümle; ben sustum ama, ‘yüzde 60 ile kazanırız’ diyenler susmadı. Sayın Erdoğan’ın karşısına, açık farkla seçimi kazanacak, iki aday çıkardık. Yaptığımız tüm kamuoyu araştırmalarında, bu iki arkadaşımızın (Yavaş ve İmamoğlu), rahatlıkla cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Çünkü ben, Türkiye’yi düze çıkarmak için, iktidarı sandıkta yenmenin, yeterli olacağını düşündüm. Ama asıl sorunun, kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle, yüce Türk milletinden, özür diliyorum.

Seçime ayrı ayrı girelim

Yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını kaydeden Akşener şöyle devam etti: “Tüm siyasi partilere açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum; hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini ve yerel özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Yerel seçim, genel seçim değildir. Her yörenin belli özellikleri vardır. 2019’da teklifi biz götürdük, ittifak kurduk, başarılı olduk. Biz, İyi Parti olarak hür ve milli siyaset anlayışımız gereği gizli gündemleri olan, kendi menfaatleri için bizim sırtımızda kurban kesen, kariyerlerini önceleyen, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan hiç kimse ile herhangi bir yerde iş birliği yapmayacağız!Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız, sizleri de bekleriz. Erdoğan, Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na hepinize sesleniyorum, hadi her birimiz ayrı ayrı girelim!”







