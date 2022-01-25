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POLİTİKA İSTANBUL

AK Partili Kabaktepe'ten İBB'ye tepki: İstanbullu yaptığınız aymazlığı unutmaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatı felç eden kar yağışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kaldığını belirterek, "İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
AK Partili Kabaktepeten İBBye tepki: İstanbullu yaptığınız aymazlığı unutmaz
Osman Nuri Kabaktepe

Twitter'dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İBB'nin kar yağışı için yeterli önlemi almadığını savunarak tepki gösterdi.

"İstanbul sahipsiz değildir"

Kabaktepe paylaşımında, "Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi. Bilin ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.

AK Partili Kabaktepe'ten İBB'ye tepki: İstanbullu yaptığınız aymazlığı unutmaz
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AK Partili Kabaktepe'ten İBB'ye tepki: İstanbullu yaptığınız aymazlığı unutmaz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatı felç eden kar yağışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kaldığını belirterek, 'İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz' dedi.

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