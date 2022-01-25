AK Partili Kabaktepe'ten İBB'ye tepki: İstanbullu yaptığınız aymazlığı unutmaz

Twitter'dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İBB'nin kar yağışı için yeterli önlemi almadığını savunarak tepki gösterdi.

"İstanbul sahipsiz değildir"

Kabaktepe paylaşımında, "Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi. Bilin ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.

Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi!



Bilin ki; İstanbul sahipsiz değildir!

İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz. pic.twitter.com/fmzSv0VacX — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) January 25, 2022

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OYNAT 00:44 ​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, 'Balık keyfi yap' diyerek tepkisini dile getirdi.



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