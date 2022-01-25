AK Partili Kabaktepe'ten İBB'ye tepki: İstanbullu yaptığınız aymazlığı unutmaz

Twitter'dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İBB'nin kar yağışı için yeterli önlemi almadığını savunarak tepki gösterdi.
"İstanbul sahipsiz değildir"
Kabaktepe paylaşımında, "Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi. Bilin ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.
Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi!
Bilin ki; İstanbul sahipsiz değildir!
İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz. pic.twitter.com/fmzSv0VacX
Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi!