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AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu saatlerce bekleyen çöp araçlarını paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi

AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, bertaraf edilecek olan çöpleri taşıyan araçların saatlerce bekleten CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi. İBB Meclisi'nde konuyu gündeme getiren Uslu, ilçe belediyelerinin çöp toplama faaliyetlerini aksatmadan yerine getirdiğini ancak İBB'nin çöplerin bertaraf edilmesi noktasında sorumluluğunu yerine getirmediğini anlattı. Sosyal medya hesabından çöp araçlarının bekletildiği anları paylaşan Uslu, bekleyen araçlar nedeniyle çöplerin toplanmasında aksama meydana geldiğini ve vatandaşın sağlığının tehlikeye atıldığını söyledi.

16:39 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu, CHP'li İBB yönetimine bertaraf edilecek çöpleri taşıyan araçların saatlerce bekletilmesi sebebiyle tepki gösterdi.

AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu, CHP'li İBB yönetimine bertaraf edilecek çöpleri taşıyan araçların saatlerce bekletilmesi sebebiyle tepki gösterdi.

AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, CHP'li İBB yönetimine bertaraf edilecek olan çöpleri taşıyan araçların saatlerce bekletilmesi sebebiyle tepki gösterdi.

Konuyu İBB Meclisi'ne taşıyan Uslu, ilçe belediyelerinin çöp toplama faaliyetlerini aksatmadan yerine getirdiğini ancak İBB'nin çöplerin bertaraf edilmesi noktasında sorumluluğunu yerine getirmediğini anlattı.

Uslu, saatlerce bekleyen araçlar nedeniyle çöplerin toplanmasında aksama meydana geldiğini ve vatandaşın sağlığının tehlikeye atıldığını söyledi.

"İBB sorumluluğunu yerine getirmiyor"

Uslu, İBB Meclisi'ndeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluğunu yerine getirmemektedir. İlçe belediyeleri olarak üç vardiya halinde katı ve evsel atıkların toplanması işlemini üstlenmekteyiz.
Çöplerin toplanılması, toplanan atıkların bertarafı halk sağlığı ve hijyen açısından büyük önem arz etmektedir. Biz görevimizi yerine getirerek çöplerimizi topluyoruz fakat İBB sorumluluğunda olan alanlara dökümünü yapmakta çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
İSTAŞ AŞ'deki yoğunluk nedeniyle çöp araçlarımız döküm kuyruklarında kalmakta, araçlarını boşaltmak için müsait istasyon aramakta, istasyon bulduğunda döküm sıralarında yaşanan uzun beklemeler ve bölgemize dönülememesi nedeniyle vardiyalarda aksamalara, dolayısıyla İstanbul'un çöplerinin toplanmasında büyük zorlukların yaşanmasına neden olmaktadır.


Tevfik Göksu: Seçim günü Eyüp Sultan Camisi'ne gidip de dua eden İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu?
Tevfik Göksu: Seçim günü Eyüp Sultan Camisi'ne gidip de dua eden İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu?

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Feshane’de LGBT propagandası yapılmasına müsaade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. "Bu şehrin en önemli manevi merkezlerinden birinde LGBT propagandası yapamazsınız. Kamunun eliyle LGBT propagandası yapamazsınız" diyen Göksu, "Seçim günü Eyüp Sultan Camisi'ne gidip de Yasin-i Şerif okuyan İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu? Görüyor ama şu an mesele onu görmek değil. Şu an onun bir tane meselesi var. Ona diyorlar ki 'Sen CHP genel başkanı olman için çok iyi solcu gözükmüyorsun. Çok iyi solcu gözükmen lazım. Bunun için inandığın değerleri arka tarafa at' diyorlar. Yapmayın. buradan sesleniyorum Feshane'de yapmış olduğunuz bu patolojik sergiyi bir an önce kaldırın." ifadelerini kullandı.

İBB meclisinde sinek ve sergi eleştirisi: İki üç yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var
İBB meclisinde sinek ve sergi eleştirisi: İki üç yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında konuşan MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz, "2-3 yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var. Bizim vatandaşa hizmet verdiğimiz numaralar, telefonlar gelen şikayetlerin neredeyse yüzde 70'i sivrisinek ve sinekle ilgili şikayetler" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ise "Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde İstanbul yok. O başka hayallerin peşinde. Bu iş bilmezliğin, bu beceriksizliğin sadece ve sadece size zararı olmayacak, İstanbul'a olacak, bizim çocuklarımızın geleceğine olacak. Bu kadim kültürü olan, bu şehre olacak diye her gün söyledik" diye konuştu.

#İBB
#Kübranur Uslu
#AK Parti
#CHP
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