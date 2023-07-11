AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu saatlerce bekleyen çöp araçlarını paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi

AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu, CHP'li İBB yönetimine bertaraf edilecek çöpleri taşıyan araçların saatlerce bekletilmesi sebebiyle tepki gösterdi.
AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, CHP'li İBB yönetimine bertaraf edilecek olan çöpleri taşıyan araçların saatlerce bekletilmesi sebebiyle tepki gösterdi.
Konuyu İBB Meclisi'ne taşıyan Uslu, ilçe belediyelerinin çöp toplama faaliyetlerini aksatmadan yerine getirdiğini ancak İBB'nin çöplerin bertaraf edilmesi noktasında sorumluluğunu yerine getirmediğini anlattı.
Uslu, saatlerce bekleyen araçlar nedeniyle çöplerin toplanmasında aksama meydana geldiğini ve vatandaşın sağlığının tehlikeye atıldığını söyledi.
"İBB sorumluluğunu yerine getirmiyor"
Uslu, İBB Meclisi'ndeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: