AK Partili Okul'dan vatandaşın parasıyla Paris'te sefa süren İmamoğlu'na tepki: Sponsorluklar neyin karşılığında verildi?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul’un tanıtımı iddiasıyla Paris’teki ünlü moda müzesi Palais Galliera'da günlüğü 249 bin Euro'ya ev kiralanmasıyla ilgili olarak "Adı geçen mekan; kültürü, sanatı ve tarihi zenginlikleri ile İstanbul'umuzu tanıtmak için mi yoksa bir grup CHPli’nin İBB imkanları ile Paris'te gezip-tozup tatil yapabilmeleri için mi kiralanmıştır?" diye sordu.