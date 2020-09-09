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Gündem AK Partili Çelik Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez
POLİTİKA

AK Parti'li Ömer Çelik: Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez

AK Parti'li Çelik: Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı. AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti:

"Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun. İstiklal mücadelemizin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı’mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLET"

  • Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası’ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır. Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez.

"SARSILMAZ BİR DOSTUZ"

Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızı İzmir’den veriyoruz. Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır."

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