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POLİTİKA

AK Parti'li Özboyacı: 'Seçim var' desek en hazır olan AK Parti'dir

AK Parti Konya Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Selman Özboyacı, "Bugün Türkiye erken seçime gitse 6'lı masa, buna en az hazır olan 6 siyasi parti. 'Hadi seçim var' desek yine buna en hazır olan parti, AK Parti'dir" dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili Özboyacı: Seçim var desek en hazır olan AK Partidir
AK Parti Konya Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Selman Özboyacı

AK Parti'li Selman Özboyacı, partinin 21'inci kuruluş yıl dönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. 21'inci yıl sloganına değinen Özboyacı, "21'inci yıl sloganımız; ‘Bir Olduk 21 Olduk'. Bu çok manidar bulduğumuz ve çok sevdiğimiz bir slogan. Gerçekten de aslında AK Parti'nin 21 yıllık hikayesinin bir özeti niteliğinde. Biz milletimizle bir olarak 21 olduk. İnşallah daha nice yıllara da hep beraber milletimizle bir olarak gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ AK PARTİ'Yİ YİNE 1'İNCİ YAPACAKTIR'

Manipülasyon ve dezenformasyon nedeniyle siyasi gündemin asıl gündemden sapabildiğine işaret eden Özboyacı, "O yüzden zaman zaman yapılan bu dezenformasyonlarla sanki Türkiye'nin gündeminde olmayan şeyler, Türkiye'nin gündemiymiş gibi gösteriliyor. Şunu söyleyeyim ki biz AK Parti kadroları olarak hep sahadayız, pazardayız, esnaf gezisindeyiz. Vatandaşlarımızla bire bir görüştüğümüzde biz aslında sosyal medyada köpürtülen o farklı havanın milletimizin gündeminde olmadığını, bu iki gündemin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 2023 seçimleriyle alakalı çok ümit dolu olduğumu söyleyebilirim. Bundan hiç şüphem yok. Milletimiz, yine AK Parti'yi 1'inci parti yapacaktır" dedi.

'SİYASETİN GÜNDEMİNİ BULANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

AK Parti'li Özboyacı, muhalefetten gelen erken seçim çağrılarına ilişkin ise "Bunlar aslında Türkiye'yi asıl gündeminden saptırma çabaları. Bugün emin olun Türkiye bir erken seçime gitse 6'lı masa, buna en az hazır olan 6 siyasi parti. Bugün yine 'Hadi seçim var' desek yine buna en hazır olan parti AK Parti'dir. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da defalarca söyledi. Bu seçimlerin tarihi belli, 2023 yılının Haziran ayı. 6'lı masanın figürleri, bu şekilde erken seçim iddialarıyla bazen siyasetin gündemini bulandırmaya çalışıyorlar. Daha önce de bunun gibi çağrılar yaptılar. Bu ilk değil ama bunlar sadece gündemi saptırma çabaları. Seçimin tarihi belli" açıklamasında bulundu.

Bu pazar seçim olsa Erdoğan açık ara önde: İşte son oy oranları
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turu senaryosunda Recep Tayyip Erdoğan ve&nbsp;Mansur Yavaş'ın kalması halinde, Erdoğan yüzde 47,2 oy alırken, Mansur Yavaş yüzde 42,9 oy alıyor. <br>
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Recep Tayyip Erdoğan ve&nbsp;Ekrem İmamoğlu&nbsp;kalırsa;&nbsp;Erdoğan yüzde 47,8 oy alırken İmamoğlu yüzde 40,5 oy alıyor.
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