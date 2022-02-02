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ANKARA

AK Parti'li Cahit Özkan: İYİ Parti gayrimeşru bir ittifak içinde maske vazifesi görüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İYİ Parti, gayrimeşru bir ittifak içinde maske vazifesi görüyor." dedi. Özkan, İYİ Parti, öncelikle nereden geldiğini ve nereye gittiğini, kimi temsil ettiğini, Türkiye düşmanlarıyla aynı ittifak içerisinde olmanın ne anlama geldiğini kendi içerisinde de sorgulamalı. Bu kapsamda 2023 seçimlerinin, inşallah beka mücadelesi veren, refahını 85 milyona yayma ve paylaştırma gayreti içerisinde olan Cumhur İttifakı'nın başarısı ile sonuçlanacağına inanıyoruz." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Özkan: İYİ Parti gayrimeşru bir ittifak içinde maske vazifesi görüyor
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP, Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilir?" ifadesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin beka mücadelesini, üretim, istihdam, refah ve büyük Türkiye idealine ulaşma gayretini ortaya koyduğunu belirten Özkan, "Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek olan bir ittifak. Diğer taraftan Cumhur İttifakı'na karşı Kandil ve onun siyasi uzantısı HDP ile ittifak eden Millet İttifakı'nın millet nezdinde karşılığı yok." diye konuştu.

"Türkiye'yi karanlığa götürme gayreti içerisinde olan bir ittifak"

Ağıralioğlu'nun, Millet İttifakı'nın, bir meşruiyet sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifşa ve ilan ettiğini söyleyen Özkan, "Bu sözleriyle bir taraftan İYİ Parti'nin gayrimeşru bir ittifak içinde maske vazifesi gördüğünü ve millet nezdinde karşılığı olmayan, ciddi meşruiyet sorunu olan Millet İttifakı'nın adeta iyi yüzü olduğunu ifade etmeye gayret ediyor. Açıkçası bu, CHP'nin başını çektiği ve maalesef Türkiye'yi karanlığa götürme gayreti içerisinde olan bu ittifaka karşı bir eleştiri olsa da İYİ Parti'nin yapması gereken bir özeleştiri başlığı da taşıyor." görüşünü paylaştı.

Ağıralioğlu'nun çıkışının, "CHP'nin, Atatürk'ün kurduğu parti olmaktan fersah fersah uzaklaştığını da ifade ettiğini" dile getiren Özkan, "Bu, Türkiye düşmanlarıyla ittifak yapan, terör örgütünün siyasi uzantısını içine alan ve dostlarıyla iktidara gelme gayreti içerisinde olan ittifaka karşı iltifattır." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin, bölünmez bütünlüğünün, beka mücadelesinin karargahı olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

  • "İYİ Parti'nin, böylesi bir ihanet içerisinde olan ittifaka maske vazifesi görmek suretiyle bütün bu kötülükleri, bütün gayrimeşru durumları perdelemeye çalışmasının bir anlamı yok. Bu anlamda önemli olan İYİ Parti'nin öncelikle nereden geldiğini ve nereye gittiğini, kimi temsil ettiğini, Türkiye düşmanlarıyla aynı ittifak içerisinde olmanın ne anlama geldiğini kendi içerisinde de sorgulaması. Bu kapsamda 2023 seçimlerinin, inşallah beka mücadelesi veren, refahını 85 milyona yayma ve paylaştırma gayreti içerisinde olan Cumhur İttifakı'nın başarısı ile sonuçlanacağına inanıyoruz."

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