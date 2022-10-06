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AK Parti'li Özşavlı'dan California Valisi'ne 'Soykırımı Anma Günü' tepkisi: 600 bin Müslüman katledildi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, California Valisi Gavin Newsom'un, 24 Nisan'ın 'Soykırımı Anma Günü' ilan edilmesine yol açan yasa tasarısını imzalamasına tepki gösterdi. Özşavlı, "Ermenilerin Türkleri katlettiğini gösteren belgeleri, yabancı arşivlerden de güzel bir seçki yaparak California Valisi Newsom'a göndereceğim ve bu kararından vazgeçmesini isteyeceğim." dedi.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Özşavlıdan California Valisine Soykırımı Anma Günü tepkisi: 600 bin Müslüman katledildi
Doç. Dr. Halil Özşavlı

California Valisi Gavin Newsom'un, 24 Nisan'ın, "Soykırımı Anma Günü" ilan edilmesine yol açan yasa tasarısını imzalaması üzerine, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'dan tepki geldi.

"600 bin Müslüman katledildi"

İngiliz arşivinden, Ermenilerin, 1896'da Maraş'ta 230 Osmanlı askerini katlettiğini yansıtan bir belgeyi gösteren Özşavlı, 1850'de başlayan Ermeni şiddetinin, Anadolu'yu sardığını, 1915'te genel bir isyana dönüştüğü için devletin tedbir almak zorunda kaldığını vurguladı.

Ermenilerin, Anadolu'daki katliamlarını yansıtan binlerce belge bulunduğuna dikkati çeken Özşavlı, şunları kaydetti:

  • "Ermeni şiddeti sonucunda çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu'da olmak üzere 1922'ye kadar 600 bin Müslüman katledildi. Ermenilerin Türkleri katlettiğini gösteren belgeleri, yabancı arşivlerden de güzel bir seçki yaparak California Valisi Newsom'a göndereceğim ve bu kararından vazgeçmesini isteyeceğim. Son derece haksız, hukuksuz bir karar. Tarih siyasete alet edilmemeli. ABD'deki Ermenilerin birçoğu California'da yaşıyor. Ermenilerin oylarını almak için sürekli onların istediği tarzda siyasi kararlar alıyorlar."

Özşavlı, yaptığı açıklamada. "Ermenilerin Türkleri katlettiğini gösteren belgeleri, yabancı arşivlerden de güzel bir seçki yaparak California Valisi Newsom'a göndereceğim ve bu kararından vazgeçmesini isteyeceğim." dedi.

Özşavlı, basın toplantısında Cumhurbaşkanı'nın 'başörtüsünün anayasal güvenceye alınması' çıkışına olumsuz yanıt veren CHP'ye de tepki gösterdi.

"CHP, günümüzün en büyük din istismarcısı."

  • "CHP'nin, günümüzün en büyük din istismarcısı." olduğunu söyleyen Özşavlı, "Cumhurbaşkanımızın başörtüsünün anayasal güvence çıkışından sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Yeni anayasa, yeni Meclisin işi.' diyerek topu taca attı ve Kılıçdaroğlu'nun bu konuda samimi olmadığını bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

"Altılı masa, dün itibarıyla seçimi kaybetti"

Altılı masanın, dün itibarıyla 2023 seçimlerini kaybettiğini belirten Özşavlı, "Kılıçdaroğlu hem kendini hem de altılı masayı yaktı. Bu durum altılı masanın dağılmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Sözde Ermeni soykırımı kanun teklifine çivili yanıt: Garo Paylan ilk önce gidip buraları ziyaret etsin
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Gürtekin, soykırım iddiası ile kanun tasarısı teklifi verilmesini değerlendirdi. Her yıl 24 nisanda aynı senaryoların yaşandığını ifade eden Gürtekin, asılsız iddialardan bıktıklarını dile getirdi. TBMM’nin vatan hainlerinin at koşturduğu bir yer olması gerektiğini anlatan Gürtekin, verilen kanun teklifini ırkçı ve faşist bir tutum olarak değerlendirdi.
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2012 Azerbaycan Guba’da düzenlenen törene katılan Gürtekin, buradaki toplu mezardan aldığı çivilerle soykırım yasa teklifine yanıt verdi. Çivi ile Ermenilerin Türklere yaptığı soykırıma vurgu yapan Gürtekin, “Sayın vekil, aslında sayın da demeye dilin varmıyor ama nezaket icabı söylüyorum ben bunu.
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Tarih bilgisinden inanılmaz yoksun birisi. Klişeleşmiş bazı lafları kullanıyor ama doğru düzgün hiçbir kitap okumamış, hiçbir şekilde araştırma yapmamış. Ona çok basit bir şey göstermek istiyorum ben. Bu bir çivi, normalde basit ama ben bu çiviyi Azerbaycan Guba’dan getirdim. Guba’da toplu mezarlıktan aldım. Bu çivi o bölgede Ermeniler tarafından Azerbaycan Türklerinin alınlarına çakılarak kuyulara atılmış insanların alınlarından çıkan çivilerdir bunlar. Garo Aylan ilk önce gidip buraları ziyaret etsin” diye konuştu.
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“Türkiye’de hiçbir kilisede yüzlerce insan ateşe verilmedi”

Asıl soykırımın Ermeniler tarafından Türk vatandaşlarına yapıldığını anlatan Gürtekin, sözlerine şöyle devam etti:
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“Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hiçbir tane kiliseye yüzlerce insanın doldurulup ateşe verildiğini, yakıldığını duymamışsınızdır. Türkiye’de, Anadolu topraklarında bir tane toplu Ermeni mezarlığı görülmemiş, duyulmamıştır. Diaspora ve Ermeniler, bu konuda bizlere herhangi bir şey de sunmamışlardır. Biz Anadolu’nun çok değişik yerlerinde yüzlerce toplu mezarlık gösterebiliriz. Mesela Kars’taki Ulu Camii, Ardahan’daki Yanık Camii, Adana’daki fırınları gösterebiliriz. Son 20 yıldır dernek olarak, ‘Tarihi Belgeler Işığında Ermeni Meselesi’ konferanslarını bunun için yaptık. Bu konferansları tamamen bilim insanlarıyla, bilimsel belgelerle yaptık. Afaki herhangi bir cümleye, belgeye, bilgiye dayanmadan konuşmadık. Aynı şeyi Ermenilerden de bekledik ama beklememizin çok yanlış olduğunu da biliyorduk. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hiçbir zaman Ermeni bayrağının yakıldığını görmemişsinizdir ama Ermenistan’da hem Türkiye Cumhuriyeti bayrağı hem Azerbaycan bayraklarının sürekli yakıldığı ayaklar altında çiğnendiğine tanık olmuşsunuzdur.”
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“Ermenistan’da bir tek Türk bulamazsınız”

Gürtekin, böyle bir teklifin kabul edilmez olduğuna vurgu yaptı. Telifin altında başka güçlerin de olduğunu anlatan Gürtekin, “Mesela şu anda Ermenistan’da bir tane Türk bulamazsınız. Velev ki bulduğunuz, milletvekili olamazsınız. Velev ki oldunuz, Ermenistan meclisine giremezsiniz. Diyelim ki Ermenistan meclisine girdiniz böyle bir tasarı veremezsiniz. Sizi linç ederler” ifadelerini kullandı.
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“Karakteri buna müsaitse kesinlikle istifa etmek mecburiyetinde”

HDP’li milletvekilini istifaya çağıran Gürtekin, “Vekil onuruyla meclisten istifa etsin. Çünkü TBMM gazi bir meclis. Gazi meclisin çatısı altında hem ekmeğimizi yiyen hem suyumuzu için hem havamızı teneffüs eden insanların bu millete düşmanca tavırlar takınması bizi yaralar. Onun için biraz onuru, şahsiyeti, karakteri buna müsaitse kesinlikle istifa etmek mecburiyetinde. Sadece onun istifasıyla da yetmez. Mecliste gurubu bulunan siyasi partilerin de bu konuda ortak deklarasyon açıklaması, ortak hareket etmesini bekliyorum. CHP’de Sayın Tanrıkulu da benzer şekilde ifadelerde bulundu. Sayın Babacan farklı bir ifadede bulundu. Bunları da ben kınıyorum” dedi.
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“518 bin Müslüman Türk evladı Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir”

Ermenilerin tehcir döneminde yolda bir kısmının öldüğünü fakat bunun katliam olmadığını anlatan Gürtekin, yüzbinlerce Türk’ün ise Ermeniler tarafından katledildiğini sözlerine ekleyerek, “Tehcir döneminde yolda Ermeniler hastalıktan çetelerin saldırısından bir kısmı rahmetli olmuştur. Bu farklı bir şeydir ama bunun sayısı da 25- 30 bini geçmemektedir. Fakat aynı tarihlerde Anadolu’da 518 bin Müslüman Türk evladı Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir. Dolayısıyla biz 518 bin Müslüman Türkün hakkını korumaya gerçekleri anlatmaya hazırız.”
Sözde Ermeni soykırımı kanun teklifine çivili yanıt: Garo Paylan ilk önce gidip buraları ziyaret etsin
Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Şemsettin Gürtekin, HDP'li Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifine Azerbaycan'daki Türk toplu mezarlığında kafa taslarından çıkarılan çivilerle tepki verdi.

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