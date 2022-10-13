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POLİTİKA

AK Parti'li Tunç'tan CHP'li Akar'a tepki: Milli iradenin tecelligâhına saygısızlık

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, taraflı tutumuyla CHP grubunun Meclis çalışmalarını sabote etmesine göz yumduğunu; savaşta, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bile açık olan milli iradenin tecelligâhına saygısızlık yaptığını kaydetti.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Tunçtan CHPli Akara tepki: Milli iradenin tecelligâhına saygısızlık
AK Parti'li Tunç'tan CHP'li Akar'a tepki: Milli iradenin tecelligâhına saygısızlık ​

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda, dezenformasyonla mücadeleye yönelik düzenlemeler içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildiğini hatırlattı.

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CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın, taraflı tutumuyla CHP grubunun Meclis çalışmalarını sabote etmesine göz yumduğunu belirten Tunç, "Akar, düzeni sağlayamadığı gerekçesi ile birleşimi kapattı. Savaşta, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bile açık olan milli iradenin tecelligahına saygısızlık yaptı." ifadelerini kullandı.

CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar
CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar

Tunç, "Hangi yola tevessül ederlerse etsinler, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizden aldığımız yetkiyi yine milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz. TBMM'nin itibarına gölge düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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