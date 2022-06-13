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ANKARA

AK Parti'li Turan: Demokratik hak değil teröre destek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'nin düzenlediği yürüyüşe ilişkin Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Kadıköy'de HDP'li vekillerin çağrısıyla, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için düzenlenen ve büyük tepki toplayan yürüyüş ile ilgili açıklama yapan AK Parti'li Turan, "Terörist elebaşı için yürüyüş düzenlemek, demokratik bir hak değil, teröre destek olmaktır' ifadelerini kullandı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
AK Partili Turan: Demokratik hak değil teröre destek
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

İstanbul Kadıköy'de HDP'li vekillerin çağrısıyla, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için düzenlenen yürüyüşe AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Terörist elebaşı için yürüyüş düzenlemek, demokratik bir hak değil, teröre destek olmaktır. Üstelik terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyonlar devam ederken, şehitlerimizin acısı yüreklerimizdeyken bu yürüyüşün yapılması tam bir provokasyon" dedi.

HDP'den skandal yürüyüş
HDP'den skandal yürüyüş

SİYASİ PARTİ GİBİ DAVRANMIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'nin düzenlediği yürüyüşe ilişkin Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu. "HDP’nin siyasi bir parti gibi davranmadığını bir kez daha tüm dünya görmüş oldu" diyen Turan, "Bu kadarı da olmaz denilen ne varsa yapıyorlar. Terörist elebaşı için yürüyüş düzenlemek, demokratik bir hak değil, teröre destek olmaktır. Üstelik terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyonlar devam ederken, şehitlerimizin acısı yüreklerimizdeyken bu yürüyüşün yapılması tam bir provokasyon. Dahası HDP’li bir vekil görevini yapan polise yumruk atabilecek kadar alçalabiliyor. HDP’liler vekillikten başka ne varsa yapıyor" diye konuştu.

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TÜRKİYE TERÖRİSTLERİN MEYDAN BULACAĞI ÜLKE DEĞİL

Turan, "Barış diye kirlettikleri ifade ‘Kandil’i bombalamayın, teröristler serbest kalsın’dan ibaret. HDP’nin bu aymazlığına, ittifak ortağı CHP başta olmak üzere, demokrasiyi savunan tüm partilerin tepki göstermesi gerekmez mi? Bir tek cümle eleştiri duyabildik mi? Bu suskunluktan sonra CHP’nin bir sonraki adımı onların da polise tokat atması mı olacak? Türkiye, hem sınır içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla terörle mücadele etmeye devam edecektir. Bizler de Gazi Meclis çatısı altında üzerimize ne düşüyorsa, hukuk içerisinde yapacağız. Türkiye terörün ve terörist sevicilerin meydan bulabilecekleri bir ülke değil" ifadelerini kullandı.

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