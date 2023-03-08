AK Parti'li Turan 'en büyük risk önümüzde' diyerek uyardı

Tarımın olmazsa olmazı sudur ancak tüm dünyada, ülkemizde de kuraklığa ilişkin ciddi uyarılar var. O yüzden tüm depoların, boru hatlarının, sulama tekniklerinin gözden geçirilmesi, israfın mutlaka gündem yapılıp uzak durulması gibi kuraklığa ilişkin tedbirlerin artırılması lazım. Hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda hem de tüm ülke genelinde kuraklığa karşı adımlar atmak zorundayız. Biliyoruz ki tarımdaki en büyük risk, tüm dünyada olduğu gibi önümüzde duran kuraklık endişesi. Bu nedenle doğru yatırımı, doğru ürünü üretmeyi, tarım sektörünün altyapısındaki bazı tedbirleri almayı önümüze koymak durumundayız. Kaliteli yem, kaliteli bitki de en büyük iddiamız olması gerekiyor. Çok büyük depremler yaşadık. Yaraları ivedilikle yaraları sarmak adına ilk gündemimiz deprem olmaya devam edecek.