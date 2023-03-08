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AK Parti'li Turan 'en büyük risk önümüzde' diyerek uyardı

Tüm Türkiye'yi risk altına alan kuraklık endişesiyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biliyoruz ki tarımdaki en büyük risk, tüm dünyada olduğu gibi önümüzde duran kuraklık endişesi" açıklamasında bulundu.

15:53 . 8/03/2023 Çarşamba
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

Türkiye küresel ısınmanın etkilerini gerçek anlamda yaşamaya başladı. Son yıllarda yağışların azalmasından dolayı barajlarda su kaybı artmaya devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili
Bülent Turan
kuraklık konusunu değerlendirdi. Bülent Turan, geçtiğimiz hafta Çanakkale Ziraat Odası başkanlığına seçilen Ufuk Ünver'i ziyaret etti.

Çanakkale'nin sanayi, tarih, kültür ve turizm kenti olduğunu hatırlatan Bülent Turan, kentin aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

"Çanakkale net bir tarım kentidir"

Bölgede 115'ten fazla ürün üretildiğini, bunların içindeki 45'inin Türkiye'nin üretim hasılasında birinci sırada olduğunu dile getiren Turan şöyle konuştu:

Tarımı yatırımlarla daha profesyonel uygulamalarla daha da büyütmeyi bir hedef olarak önümüze koyuyoruz. Çanakkale net bir tarım kentidir. Tüm çalışmalarımızda, tüm yatırımlarımızda tüm kurumlarımızın bu tarım kenti vasfını koruyarak adım atması lazım. Köprümüz birçok alan için çok önemli bir yatırım oldu. Ancak biliyoruz ki köprümüz tarımın büyümesine, tarım ürünlerinin ihracatına vesile olursa daha da kıymetlidir. Genç çiftçilere destekler, TKDK destekleri, tarım yatırımları önemli. Tarım, şehrimizde de Türkiye’de de gelişen büyüyen bir iş alanı. En son tarımda 16,5 milyar dolar ihracatımız olmakla beraber, 11,5 milyar ithalatımız oldu. Bu rakamlara bakıldığında Türkiye net olarak tarım ürünleri ihracatı yapabilen bir ülke.

"En büyük risk önümüzde duran kuraklık endişesi"

Bülent Turan, Çanakkale'nin son dönemde coğrafi tescilli ürünleriyle de ön plana çıktığına işaret etti.

Coğrafi işaretli ürünlerle beraber, pazarlama, markalaşma ve fuar çalışmalarının da önemli alanlar olduğunu ifade eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Tarımın olmazsa olmazı sudur ancak tüm dünyada, ülkemizde de kuraklığa ilişkin ciddi uyarılar var. O yüzden tüm depoların, boru hatlarının, sulama tekniklerinin gözden geçirilmesi, israfın mutlaka gündem yapılıp uzak durulması gibi kuraklığa ilişkin tedbirlerin artırılması lazım. Hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda hem de tüm ülke genelinde kuraklığa karşı adımlar atmak zorundayız. Biliyoruz ki tarımdaki en büyük risk, tüm dünyada olduğu gibi önümüzde duran kuraklık endişesi. Bu nedenle doğru yatırımı, doğru ürünü üretmeyi, tarım sektörünün altyapısındaki bazı tedbirleri almayı önümüze koymak durumundayız. Kaliteli yem, kaliteli bitki de en büyük iddiamız olması gerekiyor. Çok büyük depremler yaşadık. Yaraları ivedilikle yaraları sarmak adına ilk gündemimiz deprem olmaya devam edecek.

AK Partili Turan’dan Fransa’ya: Bahçenizde kuduz köpek beslerseniz sizi ısırdığında şaşırmayacaksınız
AK Partili Turan’dan Fransa’ya: Bahçenizde kuduz köpek beslerseniz sizi ısırdığında şaşırmayacaksınız

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, katıldığı bir törende Fransa'nın başkenti Paris'te, terör örgütü PKK destekçilerinin, 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından sokaklara dökülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, "PYD, PKK, Suriye sınırında teröristler tünel kazarken, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, o bölgeye beton, çimento göndermedi mi? Siyasi destek vermedi mi? Propaganda imkanı vermedi mi? Hep 'yapma' dedik. Yapmayın dediklerimiz bugün ayaklarına dolandı. O yüzden terör gibi meselelerde herkesin eşit mesafede olması, tavır koyması gerekir, diye düşünüyorum" dedi.


#AK Parti
#Bülent Turan
#Kuraklık
2 saat önce
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AK Parti'li Turan 'en büyük risk önümüzde' diyerek uyardı
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