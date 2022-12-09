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POLİTİKA

AK Parti'li Turan'dan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi için destek çağrısı: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine destek isteyerek, "Mademki bu konuyu siyasetin gündeminden çıkarmak, milletle ve ülkeyle helalleşmek istiyorsunuz, mademki geçmişte yaptıklarınızdan pişmansınız, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, bu teklife destek verirsiniz" dedi.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Turandan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi için destek çağrısı: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifinin, imzası bulunan 336 milletvekilinin değil, Gazi Meclis çatısı altında görev yapan, insan hak ve özgürlüklerine inanan her milletvekilinin vereceği destekle referanduma gidilmeksizin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Teklifin bu şekilde kabul edilmesinin, TBMM'nin tüm dünyaya, özgürlükler için ortaya koyduğu tutum ve davranışın bir manifestosu olabileceğini belirten Turan, teklifle aslında "inanmak ve inandığın gibi yaşamak serbesttir" şeklinde bir düzenlemeye gidildiğini ifade etti.

Turan, yaklaşık 10 yıldır başörtüsüne yönelik bir yasak bulunmadığını anlatarak, CHP'nin bu yönde bir kanun teklifi vermesinin ardından konunun Türkiye gündeminden tamamen kaldırılması için bir anayasa değişikliği teklifi hazırladıklarını söyledi. Bu konudaki yasakların en katı şekilde uygulandığı dönemlere şahit olduğunu söyleyen Turan, başörtüsünün aslında, inanan insanların, inandıkları gibi yaşamalarının önündeki engellerin sembolü olduğunu kaydetti.

28 Şubat zihniyetinin sahiplerinin ölmediğini, yok olmadığını; bu zihniyetin eline fırsat geçtiğinde aynı uygulamaları hayata geçireceğini ifade eden Turan, "Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi Meclis'e geldikten sonra siyasi partilerin tutumu, onların turnusol kağıdı olacak. Mademki bu konuyu siyasetin gündeminden çıkarmak, milletle ve ülkeyle helalleşmek istiyorsunuz, mademki geçmişte yaptıklarınızdan pişmansınız, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, bu teklife destek verirsiniz. Bu işi siyasal bir ranta dönüştürmek mi istiyorsunuz, gerçekten samimi misiniz, bunu Genel Kurulda bu konudaki tavır ve davranışınız ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.

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