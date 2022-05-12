AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun provokatif çağrısına tepki: Kendinize gelin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaların sonuçları belli oldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay, kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılama 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'da toplanın talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun cezalarının onanması üzerine harekete geçti. Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerine Twitter üzerinden bir çağrı yaparak hepsini İstanbul'daki il başkanlığı binasına çağırdı. CHP Lideri paylaşımında, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." ifadelerine yer verdi.

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Gençlik kollarından çağrı

Bir çağrı da CHP Gençlik Kolları'ndan geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da bulunan tüm gençlik örgütümüzü saat 18.00'de il başkanlığımıza çağırıyoruz. Faşizme teslim edecek tek bir yoldaşımız bile yok!" ifadeleri yer buldu.

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AK Parti'den tepki geldi

Kılıçdaroğlu'nun provokatif çağrısına, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sert tepki gösterdi. CHP liderini siyaset dilini öğrenemediğini belirterek eleştiren ve sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu'nun geçmişte attığı tweet'leri paylaşan Turan şu ifadeleri kullandı: "Devleti aşağılamak, cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine hakaret suçlarını, ki beş davadan ikisine de beraat var, yerel mahkeme, istinaf ve son olarak Yargıtay aşamasında değerlendirmeyecek miydi?! Kendinize gelin!"

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Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek! + https://t.co/TPtozEYl8r REKLAM May 12, 2022