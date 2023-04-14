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AK Parti’nin milletvekili aday listesinde üç isim değişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin milletvekili aday listeleriyle ilgili ‘bazı illerimizde az da olsa hatalar oldu’ açıklaması sonrası gözler geçici aday listesine çevrilirken, listedeki üç isim yerine yeni adaylar listeye alınacağ öğrenildi. Öte yandan Erdoğan, partisinin ilk seçim mitingini ise 18 Nisan’da Afyonkarahisar’da yapacak.

08:55 . 14/04/2023 Cuma
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Listelerindeki istifa, ölüm, inceleme sonucu adaylığı düşenler sebebiyle oluşan eksiklikleri bugün saat 17.00’ye kadar tamamlamayan siyasi partiler, ilgili seçim çevresinde seçime giremeyecek.


Adaylar, geçici liste yayımlandıktan sonra 18 Nisan saat 15.00’e kadar çekilebilecek; partiler adaylıktan istifa eden bu isimler yerine 19 Nisan saat 17.00’ye kadar yeni isim bildirebilecek.


AK Parti'de üç isim değişiyor

Milliyet'te yer alan habere göre, AK Parti’de, adaylıktan çekilen eski Esenyurt Belediye Başkanı, AK Parti İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu’nun yerine İstanbul eski İl Başkanı MKYK Üyesi Bayram Şenocak listeye girecek.


Süresi içinde Belediye Meclisi Üyeliği görevinden istifa etmediği belirlenen İstanbul 1. Bölge adayı Mustafa Naim Yağcı’nın yerine avukat Muhammet Enes Savaş gelecek. Sırasını beğenmediği için çekilen Samsun 8. sıra adayı Kadir Kayan’ın yerine de bugün yeni bir isim belirlenecek.


Öte yandan Erdoğan, partisinin ilk seçim mitingini 18 Nisan’da Afyonkarahisar’da yapacak.




#AK Parti
#Milletvekilliği aday listesi
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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