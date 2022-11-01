Gündem AK Partinin Türkiye Yüzyılı vizyonunu eleştiren HDPli Buldan tutuklu HDPlilere özgürlük istedi
POLİTİKA

AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu eleştiren HDP'li Buldan tutuklu HDP'lilere özgürlük istedi

HDP Grup Toplantısı'nda konuşan Pervin Buldan, TSK'ya kimyasal silah iftirası atmasının ardından tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya desteğini yineledi. AK Parti'nin yeni program ve hedeflerinin yer aldığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu eleştiren Buldan, tutuklu HDP'lilere özgürlük istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partinin Türkiye Yüzyılı vizyonunu eleştiren HDPli Buldan tutuklu HDPlilere özgürlük istedi
Pervin Buldan

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan bir kez daha TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya arka çıktı. Fincancı'nın hakikati dile getirdiği için tutuklandığını öne süren Buldan, hükümeti hedef aldı.

HDP'DEN FİNCANCI'YA SELAM

Buldan şu ifadeleri kullandı:

"Şebnem Hocayı tutukladılar. Hakikati, cesaretle dile getirdiği için Şebnem Hoca cezaevinde. Şebnem Hocanın durduğu yer hakikatin, demokrasinin, barışın yanıdır. Savaş karşıtlığının yanıdır. Demokrasiden ve toplumsal barıştan yana olan herkesin duracağı yer de Şebnem Hocanın yanıdır. Kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz."

BULDAN: TECRİTİ SONLANDIRIN

AK Parti'nin yeni program ve hedeflerinin yer aldığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu eleştiren Buldan, tutuklu HDP'lilere özgürlük istedi. Buldan şöyle konuştu:

"AK Parti Genel Başkanı, Türkiye Yüzyılı konuşmasını yaptı, hukukun üstünlüğünden, çoğulculuktan, kucaklaşma, sevgi siyasetinden söz ettiğini dinledik. Her vatandaşın özgürlüklerinin teminat altına alınacağını söyledi. Bir kez daha soruyoruz; bu söylediklerine kendisi inanıyor mu? Herkesi eşit vatandaş olarak görüyor mu? Hukuka inanıyor mu? Hukukun üstünlüğüne inanıyor mu? İnkarı bitirmek mi istiyorsunuz, tecriti sonlandırarak başlayabilirsiniz."

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