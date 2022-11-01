AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu eleştiren HDP'li Buldan tutuklu HDP'lilere özgürlük istedi

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan bir kez daha TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya arka çıktı. Fincancı'nın hakikati dile getirdiği için tutuklandığını öne süren Buldan, hükümeti hedef aldı.

HDP'DEN FİNCANCI'YA SELAM

Buldan şu ifadeleri kullandı:

"Şebnem Hocayı tutukladılar. Hakikati, cesaretle dile getirdiği için Şebnem Hoca cezaevinde. Şebnem Hocanın durduğu yer hakikatin, demokrasinin, barışın yanıdır. Savaş karşıtlığının yanıdır. Demokrasiden ve toplumsal barıştan yana olan herkesin duracağı yer de Şebnem Hocanın yanıdır. Kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz."

BULDAN: TECRİTİ SONLANDIRIN

AK Parti'nin yeni program ve hedeflerinin yer aldığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu eleştiren Buldan, tutuklu HDP'lilere özgürlük istedi. Buldan şöyle konuştu:

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"AK Parti Genel Başkanı, Türkiye Yüzyılı konuşmasını yaptı, hukukun üstünlüğünden, çoğulculuktan, kucaklaşma, sevgi siyasetinden söz ettiğini dinledik. Her vatandaşın özgürlüklerinin teminat altına alınacağını söyledi. Bir kez daha soruyoruz; bu söylediklerine kendisi inanıyor mu? Herkesi eşit vatandaş olarak görüyor mu? Hukuka inanıyor mu? Hukukun üstünlüğüne inanıyor mu? İnkarı bitirmek mi istiyorsunuz, tecriti sonlandırarak başlayabilirsiniz."

GÜNDEM HDP'den 'kimyasal silah' iftirasının ardından tutuklanan Fincancı'ya destek paylaşımı: Sözlerinin arkasındayız