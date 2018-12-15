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POLİTİKA

AK Parti’ye 32 bin başvuru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2014 yerel seçimlerinde iki ayda 19 bin 74 kişinin müracaat ettiği belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı için 31 Mart 2019’da yapılacak seçimler öncesinde 39 günde 32 bin 147 başvuru aldıklarını açıkladı.

Yeni Şafak
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti'nin yerel seçime yönelik takvimi hakkında bilgi verdi. Belediye başkan aday adaylarının müracatlarını aldıklarını, belediye ve il genel meclis üyelikleri için başvuruların devam ettiğini bildiren Yavuz, "Belediye ve il genel meclis üyeliklerine ilişkin müracatın 3 Aralık'a kadar devam edeceğini ilan etmiştik. 3 Aralık'a geldiğimizde yeni bir kararla bunu bir süre daha devam ettirme kararı aldık. Şu anda belediye ve il genel meclis üyesi aday adaylığı müracatları devam ediyor." diye konuştu.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

  • Bir önceki yerel seçimde başvuruların 1 Ekim'de başladığını ve 1 Aralık'ta sona erdiğini ve iki ay sürdüğünü ifade eden Yavuz, "Bu sefer 3 Kasım'da başlattık. Kafamızda '3 Ocak'a kadar devam ettirebiliriz' diye bir fikir var. Yine iki ay sürmüş olur." bilgisini paylaştı. Belediye başkan aday adaylığı başvuru sayısının 2014 yerel seçimlerinde 6 bin 501 olduğunu, bu yıl bu rakamın 7 bin 180'e ulaştığını hatırlatan Yavuz, bu seçimlerde diğer seçimlerden farklı olarak kadın, gençlik ve ana kademenin il, ilçe başkanlıkları ile mevcut belediye başkanlarının müracaatta bulunamadığının altını çizdi.

REKOR MÜRACAAT GELİYOR

Belediye ve il genel meclis üyelikleri için yapılan başvurularla bu sayıların daha da arttığını vurgulayan Yavuz, şu değerlendirmede bulundu: "2014'te belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı için iki ayda 19 bin 74 kişi başvurmuştu. Bu seçim için daha 38. günde başvuru sayısı 32 bin 147'ye ulaştı Bu da geçen döneme oranla fazladan 13 bin 73 kişinin müracaat ettiğini gösteriyor. Rekor sayıda müracaat geliyor. Buradan AK Parti'ye teveccühün de önceki dönemlere oranla daha fazla arttığını anlıyorum. Bu sayının 3 bin 859'u kadın aday. Bir kısım partilerde müracaat edenlerin toplam sayısı bu kadar değildir. Genç adayların sayısı 609, engelli adayların sayısı ise 759. Müracaat edenler, AK Parti'nin seçenek şansını artırmış oluyor."

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