Gündem Akademiden sorular sızdı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Akademi'den sorular sızdı

Bin 112 şüpheliye gözaltı kararı verilen soruşturmayla 2010 Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularının Polis Akademisi’ndeki FETÖ’cüler tarafından sızdırıldığı ortaya çıkarıldı. Soruşturmada itirafçı olan Rize emniyet imamı Nurettin P., “Polislere 300-400 soru cevapları ezberlettirilirdi. Bu işleme dua verme denirdi” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ'ye yönelik son zamanların en büyük operasyonun yapıldığı 2010 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturmasıyla ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca derinleştirilen ve önceki gün 76 ilde düğmeye basılan operasyonda, bin 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

731’İ YAKALANDI

Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda şu ana kadar 731 şüpheli yakalanırken, soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporu soruların nasıl sızdırıldığını ortaya koydu. Rapora göre, sınavda çıkan 100 sorunun 80'i Polis Akademisi Başkanlığı, 20'si ise Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlandı. Hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilen ve şüphelilerin aynı şıkta birleştiği soruların da Akademi tarafından hazırlanan sorular olduğu anlaşıldı. Komiser yardımcısı yapılmak istenen örgüt üyesi polislere verilen soruların da Polis Akademisi Başkanlığı'nca hazırlanan sorular olduğu belirlendi.

PROJEKSİYON CİHAZINDAN YAYILMIŞ

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, söz konusu sorulara daha sonra il imamlarına, ardından da emniyet imamlarına ulaştırıldı. Bu şekilde soruların örgüt üyelerine verilmesi sağlanırken, soruların büyükşehirlerde projeksiyon cihazıyla, illerde ise elden ele dağıtıldığı tespit edildi.

“8 KODLU” EVDE SORULARI ALDIM

"FETÖ üyesi olmak, zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik ve zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma dosyasındaki itirafçı beyanlarına da ulaşıldı. O dönem Rize Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan şüpheli Cengiz H., örgüt tarafından 2010 yılındaki söz konusu sınava yönelik olarak çalışma gruplarının oluşturulduğunu belirterek, "Sınava 3-4 gün kala sohbet grubundan tanıdığım Nadir Ş. isimli arkadaşım arayıp kod adı '8' olan eve gitmemi söyledi. Burada Türkçe öğretmeni olarak bildiğim Nurettin P. yemin ettirdikten sonra 100 civarında sorunun yer aldığı A4 bilgisayar çıktılı kağıtları verdi. Bu sorulara çalıştıktan sonra Nurettin P.'ye iade ettim. Bu sorular sınavda çıkan sorularla aynıydı" dedi.

REKLAM
  • Kaliteli polislerin adı “SAY”
  • Şüpheli Cengiz H.'nin ismini verdiği mahrem imam Nurettin P. de itirafçı oldu. 2009-2013 yılları arasında Rize Emniyet Müdürlüğü'nde görevli FETÖ'cü polis memurlarından sorumlu imam olarak görev yapan Nurettin P., FETÖ içerisinde 'en kaliteli' polis memurlarının 'SAY' veya 'SAY A' şeklinde kodlandığını söyledi. İtirafçı P., "Rize'de görev yapan SAY ve SAY A seviyesindeki polis memurlarını üstüm olan Akif kod adlı şahsa iletiyordum. Bu polis memurları HASSAS (İstihbarat, TEM, KOM gibi) birimlerde görevlendiriliyordu" dedi.

FETÖ’cü bin 112 polise operasyon
GÜNDEM
FETÖ’cü bin 112 polise operasyon

/**/
Tur Lizbon'a kaldı

Tur Lizbon'a kaldı

​Galatasaray sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu.
Borcumu ödeme vakti geldi

Borcumu ödeme vakti geldi

Yıldırım, İstanbul adaylığına ilişkin açıklama yaptı.
Brexit çıkmazı

Brexit çıkmazı

​May hükümeti, parlamentodan yine ret yedi.
Şüpheli Manzano!

Şüpheli Manzano!

​G.Saray'ın Avrupa maçında skandal penaltı kararı.

Forma kavgası mahkemeye taşındı

Forma kavgası mahkemeye taşındı

​Kavga büyüyor: Alanyaspor Başkanı, Denizli Emniyet Müdürü'nü mahkemeye verdi.
Karşılığını görecek

Karşılığını görecek

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li eski vekile tepki.
Suriye teröristlerden temizlenmeli

Suriye teröristlerden temizlenmeli

Erdoğan, Putin ve Ruhani, Soçi Zirvesi'nde kritik kararlar aldı.
Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

​Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında çok önemli gelişme.
Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

​İstanbul Emniyeti'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı.
2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

​Kartal'da çöken binayla ilgili mahkeme kararını verdi.
Bodrumukontrol edin

Bodrumukontrol edin

Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler.
Müjde verebiliriz

Müjde verebiliriz

Erdoğan, Soçi'deki 3'lü zirvenin ardından konuştu.
Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

​Yıl sonu tahmini yüzde 16.45'ten 15.91'e indirildi.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​HDP'li eski vekil PKK bitmez diyerek tehdit etmişti.

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

İstanbul'daki kazanın ardından çok önemli karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.