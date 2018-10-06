Gündem Akar Münbiçte durum kontrol altında
POLİTİKA

Hulusi Akar'dan Münbiç açıklaması

Akar: Münbiç'te durum kontrol altında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar YPG/PKK'nın Münbiç'te kazdığı çukurlarla ilgili "Olayları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler alındı. Bütün durum kontrol altında" dedi. Münbiç'in uydu fotoğraflarında da bölgede açılan çukurların belli olduğu ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Münbiç'ten alınan uydu görüntülerini değerlendirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Münbiç'ten alınan uydu görüntülerini değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin Münbiç ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlara ilişkin, "Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor" dedi.

Bakan Akar, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Tedbirler alındı"

Akar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin Münbiç ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirmesinin hatırlatılması üzerine, şunları ifade etti:

  • "Gerekli değerlendirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Olayları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler alındı. Çalışmalar büyük bir hızla ve kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor."

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