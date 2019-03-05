Gündem Akar KKTC adanın etrafındaki doğal zenginliklerde hak sahibidir
POLİTİKA

Akar'dan son dakika açıklaması... KKTC adanın etrafındaki doğal zenginliklerde hak sahibidir

Akar: KKTC adanın etrafındaki doğal zenginliklerde hak sahibidir

Milli Savunma Bakanı Akar, "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir" dedi.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Akar, "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler
FOTOĞRAF 53
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Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı.
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Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra ediliyor.
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Gemideki kurtarma personeli, senaryo gereği Aksaz açıklarında kaybolan denizaltını arayıp tespit ederek, kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi.
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Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra edildi.
Title
Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra ediliyor. Gemideki kurtarma personeli, senaryo gereği Aksaz açıklarında kaybolan denizaltını arayıp tespit ederek, kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi.
Title
019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı.
Title
Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı.
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Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler
Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı.


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