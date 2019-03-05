Akar: KKTC adanın etrafındaki doğal zenginliklerde hak sahibidir

Milli Savunma Bakanı Akar, 'KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir' dedi.Ayrıntılar geliyor... FOTOĞRAF 53 Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı. Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra ediliyor. Gemideki kurtarma personeli, senaryo gereği Aksaz açıklarında kaybolan denizaltını arayıp tespit ederek, kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi. Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra edildi. Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra ediliyor. Gemideki kurtarma personeli, senaryo gereği Aksaz açıklarında kaybolan denizaltını arayıp tespit ederek, kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi. 019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı. Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı. Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2033550'); PID2.render('pid#comment-count-2033550'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder