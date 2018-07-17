Akar Orgeneral Güler'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Güler'i Genelkurmay Karargahında ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Güler'i Genelkurmay Karargahında ziyaret etti.
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