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POLİTİKA

Akar Orgeneral Güler'i ziyaret etti

Akar Orgeneral Güler'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le bir araya geldi.

Haber Merkezi AA
Akar Orgeneral Güler'i ziyaret etti
Akar Orgeneral Güler'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Güler'i Genelkurmay Karargahında ziyaret etti.

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