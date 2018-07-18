Gündem Akardanveda mesajı
POLİTİKA

Akar’dan veda mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "1972'de teğmen olarak başladığım askerlik hayatıma Genelkurmay Başkanlığı gibi onurlu bir görevi devrederek veda ediyorum.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Askerlik mesleğinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğu ile şerefle taşıdığım üniformamdan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum." ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarına başarılar dileyen Akar, "Kıymetli aile fertlerinizle birlikte huzur ve esenlik dolu bir ömür geçirmeniz temennisiyle hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerine ve onun kahraman mensuplarına emir-komuta etmenin gururuyla sizlere arzıveda ederken her birinizin gözlerinden öpüyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde kuvvet komutanlarıyla ilk ziyaretini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yaptı.

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