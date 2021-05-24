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SAKARYA

Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma

Sakarya'ya bağlı Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle tedbiren görevden uzaklaştırılan Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında Karasu Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma
Şaban Soytekinoğlu

Ramazan Bayramı’nda akrabalarını ziyaret etmek için Sakarya Karasu'ya giden, Düzce'nin Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, camide vaaz verdi. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili, "Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" dedi.

  • Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından tepkiler oluştu. Düzce Müftülüğü'nce "Akçakoca İlçe Müftüsünün 'Selanik göçmenleriyle' alakalı sarf ettiği sözlerden dolayı soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yapıldı.

İfadeye çağırılacak

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya ve basında yer alan delillerin toplanmaya başlanıldığı, Soytekinoğlu'nun da ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

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