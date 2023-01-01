Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 03.22'de Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Atacama bölgesine bağlı Caldera kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 15.13'te ve yerin 22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de yangına müdahale amacıyla kullanılan bir helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştüğünü, görevli dört mürettebattan birinin sağ olarak kurtarılırken, diğer üç mürettebatın arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Fas'ın Marakeş kenti yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye, yaralıların sayısı 2 bin 476'ya yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazdan sağ kurtulanlar yakınlarının kaybı nedeniyle kurtulduklarına sevinemezken artçı sarsıntılar arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Öte yandan yaralananlar için kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, Marakeş kan merkezi önünde yoğunluk oluşturdu. Fas'ta yıkıcı depremden en çok etkilen bölgelerde eğitime de ara verildi.