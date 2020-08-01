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Gündem Akdenizde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
ANTALYA

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz'de saat 06.43'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Uzmanlar uyarıyor: Depremde en fazla etkilenecek yer!
GÜNDEM
Uzmanlar uyarıyor: Depremde en fazla etkilenecek yer!

Deprem anında duygulandıran görüntü
OYNAT 00:30
Deprem anında duygulandıran görüntü
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremi yoğun olarak hisseden ilçelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde deprem anında güvenli kameralarına yansıyan görüntülerde, bir okul görevlisinin SMA hastası öğrenciyi sırtında taşıdığı görüldü.


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