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Akdeniz’de 43 göçmen boğuldu

Evlerinden yurtlarından daha iyi bir yaşam için Avrupa’ya geçmeye çalışan 43 göçmen dün yine Akdeniz’de can verdi. Tunus açıklarında batan teknede Eritre, Sudan, Bangladeş, Mısır, Çad ve Yemenlilerin bulunduğu 84 kişi ise kurtarıldı. Göçmenlerin Libya’dan yola çıktıkları öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Akdeniz’de 43 göçmen boğuldu​
Göçmenlerin Libya’nın kuzeybatı kıyısındaki Zuwara’dan yola çıktığı, rotalarının İtalya olduğu belirtildi.

Akdeniz, bir kez daha göçmen faciasına sahne oldu. Tunus Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı, en az 43 göçmenin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Eritreli, Mısırlı, Sudanlı ve Bangladeşli toplam 127 kişiden 84’ünün ise kurtarıldığı aktarıldı.

LİBYA’DAN YOLA ÇIKTILAR

  • Göçmenlerin Libya’nın kuzeybatı kıyısındaki Zuwara’dan yola çıktığı, rotalarının İtalya olduğu belirtildi. Tunus Kızılayı Medenin Bölge Başkanı Selim Monci yaptığı açıklamada, “Eritreli bir kadın kazada çocuğunu kaybederken, kendisi kötü durumda olduğu için Zarzis’teki hastaneye kaldırıldı. Tunuslu denizciler tarafından diğer kurtarılan göçmenler Zarzis’teki limana getirildi” ifadelerini kullandı. Tunus Kızılayı, kurtarılan göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılarken, korona virüsün yayılmaması için gerekli önemlerin de alındığı kaydedildi.
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