​Akdeniz’de 43 göçmen boğuldu​

Akdeniz, bir kez daha göçmen faciasına sahne oldu. Tunus Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı, en az 43 göçmenin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Eritreli, Mısırlı, Sudanlı ve Bangladeşli toplam 127 kişiden 84’ünün ise kurtarıldığı aktarıldı.

LİBYA’DAN YOLA ÇIKTILAR