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Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Girit Denizi'nin güney batısında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

09:58 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
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#Akdeniz
#Girit Denizi
#Deprem
2 saat önce
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