Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin ardından sağlanan destek ve uygulamalarla yıkımın yaşandığı şehirlerde 2023 Ocak ayında 1 milyon olan istihdam sayısı 2 milyonu aştı. Depremin en çok etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da istihdam deprem öncesini yakaladı.