Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Akdeniz'de Girit açıklarında saat 07:01:28'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliğinin 15 km olduğu belirtildi.
Van'daki aktif faylar, hendek kazılıp ulaşılarak araştırılıyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) görevli akademisyenler, Van Gölü'nün kuzey ve güneyinde bulunan diri fayları incelemek için iş makinesi yardımıyla kazdıkları hendeklerde, yıkıcı depreme neden olabilecek fayların gelecekteki tehlikesini araştırıyor.
#Akdeniz
#Girit
#Deprem
2 saat önce
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