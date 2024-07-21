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Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Girit açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Seren Som
09:08 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv

AFAD, Akdeniz'de Girit açıklarında saat 07:01:28'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliğinin 15 km olduğu belirtildi.



#Akdeniz
#Girit
#Deprem
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