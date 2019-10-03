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MUĞLA

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem: Deprem kıyı Ege'de korkuya neden oldu

Akdeniz'de Fethiye-Rodos arasında saat 07.44'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan AFAD, Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA DHA
Muğla açıklarında meydana gelen depremin merkez üssü
Muğla açıklarında meydana gelen depremin merkez üssü

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KORKUTAN DEPREM

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem kıyı Ege'de de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

  • Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI KARAKUŞ: CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok" dedi.

Karakuş, okulların tatil olması gibi bir durumun olmadığını söyledi.

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